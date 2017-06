Beste koop: Asus Chromebook C302CA-GU006 In deze round-up kijken we naar drie high-end Chromebooks. De Acer heeft de beste hardware en de HP is de dunste, maar toch is de Asus wat ons betreft de beste koop. De C302 heeft een prima scherm en een goede accuduur, en ondersteunt als enige van de drie op het moment van schrijven al Android-apps.Prijs bij publicatie: € 700,-Nu verkrijgbaar vanaf: € 615,25

Chromebooks zijn al sinds 2011 te koop en kenmerkten zich aanvankelijk door hun lage prijs, maar ook door hun goedkope hardware. Dat merkte je niet alleen aan de binnenkant, maar ook aan de buitenkant. De behuizingen waren van plastic en de schermen hadden vaak een lage resolutie en matige kleurweergave.

In de loop der tijd is dat wel veranderd, maar de meeste Chromebooks zijn nog altijd uitgerust met een schermresolutie van 1366x768 pixels. Enige tijd geleden zijn fabrikanten echter ook 'dure' Chromebooks gaan bouwen, van een euro of zeshonderd. We vergelijken daarom de zakelijke Chromebook 14 van Acer, de convertible Chromebook Flip van Asus en de HP Chromebook 13 G1. De Acer is voor zeshonderd euro te krijgen, terwijl de Asus zevenhonderd euro kost en de HP Chromebook 13 daartussenin valt.

De concurrerende prijs ten opzichte van Windows-laptops was vaak een reden om een Chromebook te kopen, maar voor zeshonderd à zevenhonderd euro koop je ook een prima Windows-laptop. In deze review kijken we echter vooral hoe dit drietal zich ten opzichte van elkaar verhoudt.