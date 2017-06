Door Redactie Tweakers, vrijdag 2 juni 2017 14:00, 17 reacties • Feedback

Het begin van de meteorologische zomer betekent niet alleen dat de temperatuur omhoog gaat, maar ook dat we weer een nieuwe editie van de Laptop Best Buy Guide publiceren. Dat is helaas een dag later geworden dan je gewend bent, en ook dat heeft met het mooie weer te maken. Samen met het vakantiegeld zorgt dat voor overvolle PostNL-busjes en daardoor zitten we al een ruime week te wachten op een laptop die we graag willen testen voor de categorie budgetlaptop. Omdat we die laptop voor het weekend niet getest en gereviewd kunnen krijgen, zetten we de lbbg met de twee andere categorieën alvast online. Een review waarin de budgetlaptop van juni besproken wordt houden jullie van ons tegoed.

Rond deze tijd vindt ook ieder jaar de Computex-beurs in Taiwan plaats. Nvidia heeft daar zijn 'Max-Q'-videokaarten onthuld, waarmee GTX 1070- en 1080-gpu's die een lager verbruik hebben aangeduid worden. Daardoor zijn ze geschikt voor dunne gamelaptops. MSI heeft die nieuwe gpu meteen gebruikt in zijn nieuwe 17,7 millimeter dikke GS63VR Stealth Pro-laptop en ook concurrent Asus heeft een gamelaptop met GTX 1080 Max Q en een dikte van 18 millimeter geïntroduceerd.

Niet alleen Nvidia liet van zich horen, ook AMD en Intel lieten nieuwe processors zien. AMD toonde een prototype van een laptop met een Ryzen-apu, terwijl Intels grootste aankondiging de Skylake X-processor voor desktops en workstations was. Voor laptops was er ook interessant nieuws, want de chipfabrikant heeft aangekondigd quadcore-processors met een tdp van 15 watt te gaan bouwen. Tot nu toe waren de snelste 15W-cpu's van Intel dualcores, maar binnenkort kunnen we dus ultrabooks met vier cores verwachten. De eerste laptops met Core i-8000-processors staan al in de Pricewatch, maar omdat de processors nog niet officieel zijn aangekondigd is er anders dan de naam nog weinig over de processors bekend.

Een andere belangrijke recente aankondiging op laptopgebied is afkomstig van Microsoft, dat een nieuwe Surface-tablet en zijn eerste Surface-laptop aankondigde. Tegelijk kondigde Microsoft Windows 10S aan, waarmee het laptops die Chrome OS draaien het vuur aan de schenen wil leggen.

Dat laatste leek ons een mooie aanleiding om te kijken welke high-end Chromebook je op dit moment het beste kunt kopen. Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar de beste high-end-ultrabook, die wat ons betreft 1500 euro mag kosten.