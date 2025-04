Beste gamelaptops

In deze Best Buy Guide kijken we naar gamelaptops, en die heb je in heel veel soorten en met heel verschillende prijzen. Het belangrijkste onderdeel van een gamelaptop is de videokaart en die is op dit moment in vrijwel alle gevallen afkomstig van Nvidia. AMD maakt wel videokaarten voor laptops, maar die weten hun weg nauwelijks naar gamelaptops te vinden.

We kijken naar twee soorten gamelaptops. De eerste soort is de instapgamelaptop, die 1200 euro mag kosten. Voor dat geld heb je een laptop met RTX 4050 of 4060-videokaart, genoeg om op full-hd-resolutie te kunnen gamen. Daarnaast kijken we naar wat je voor 2000 euro kunt krijgen. Dat zijn over het algemeen gamelaptops met een RTX 4070-videokaart, maar soms valt zelfs een RTX 4080 binnen het budget.

Op het moment van schrijven zijn er nog geen laptops met een RTX50-videokaart te krijgen. Die zijn al wel door Nvidia aangekondigd. Het is nog niet bekend wanneer laptops met de nieuwe videokaarten op de markt komen. Als er aanbod is dat de moeite waard is geven we deze BBG uiteraard een update.

Updates 4 maart 2025 De BBG heeft een kleine update gehad en een nieuwe Best Buy in de duurste categorie 13 januari 2024 We hebben de BBG een kleine update gegeven. 11 december 2024 We hebben het aanbod gecheckt en aangepast.

Budget: 2000 euro

In de duurste categorie waarnaar de Best Buy Guide kijkt, tref je laptops aan met een RTX 4070- of 4080-videokaart. De videokaart is zoals gezegd het belangrijkste onderdeel van een laptop, maar afhankelijk van de games die je speelt, heeft de processor ook invloed op het aantal frames per seconde, oftewel hoe soepel de game draait. De snelste processors van Intel en AMD kun je herkennen aan het 'HX'-achtervoegsel. Dat zijn eigenlijk desktopprocessors, die in hun verbruik iets beknot zijn om nog steeds in een laptop te werken. Dat wil niet zeggen dat het wonderen van efficiëntie worden. Dit soort laptops heeft meestal een waardeloze accuduur. Daarnaast zetten de processor en videokaart die energie om in warmte en dat betekent dat de ventilators van de gemiddelde gamelaptop flink wat herrie maken. Verderop in dit artikel kun je de testresultaten vinden om te zien hoe de laptops die we getest hebben, zich tot elkaar verhouden. Hieronder vind je onze aanraders in deze categorie.

Best Buy MSI Vector 16 HX A14VHG-677NL 16" • 2560x1600 • 1TB • Intel Core i7 Prijs bij publicatie: € 1.979,- € 1.799,- bij bol Bekijk alle prijzen Soms valt er een laptop met RTX 4080-videokaart binnen het budget en dat is, op grafisch gebied, het beste dat je voor minder dan 2000 euro kunt krijgen. In dit geval gaat het om een MSI Vector 16. Van de Vector 16 testten we een eerdere uitvoering, die toen nog voorzien was van een Intel-processor van de dertiende generatie en een scherm met resolutie van 1920x1200 pixels, op 144Hz. Dat scherm viel tegen, omdat het niet de volledige sRGB-kleurruimte kon weergeven en matige responstijden had. Deze uitvoering heeft een paneel met resolutie van 2560x1600 pixels op 240Hz, dat bovendien de volledige P3-kleurruimte kan weergeven. De processor in deze uitvoering van de Vector is een Core i7-14650HX. Die mist acht zuinige E-cores ten opzichte van de Core i9-13980HX, van het model dat we eerder testten. Dat klinkt als veel, maar het zal van de game afhangen in hoeverre dat verschil maakt. Heb je een cpu-intensieve game, die van alle cores gebruikmaakt, dan zou dit model langzamer kunnen zijn. Bij de meeste gpu-intensieve games zul je geen verschil in snelheid merken. Dan ben je namelijk van de RTX 4080-videokaart met een maximaal tgp van 175W afhankelijk en dat is, zoals gezegd, het snelste dat je voor dit geld kunt krijgen. Daarnaast heeft de Vector als voordeel dat het geheugen ter grootte van 16GB verwisselbaar is en er ruimte is voor een tweede M.2-ssd, zodat je in de toekomst nog kunt uitbreiden.

Alternatief ASUS ROG Strix G16 G614JIR-N4050W 16" • 2560x1600 • 1TB • Intel Core i9 Prijs bij publicatie: € 1.799,- € 1.799,- bij Azerty Bekijk alle prijzen Voor ongeveer 1800 euro koop je deze ASUS Strix G16 met RTX 4070-videokaart. Dit model is voorzien van Intels snelste i9-processor van het moment, een i9-14900HX en 16GB werkgeheugen, dat je eventueel tot 32GB kunt uitbreiden. Het is de vraag of je die i9 nodig hebt of genoeg hebt aan een i7-processor, want het verschil is niet gigantisch. De behuizing van deze laptop is van plastic gemaakt, maar voelt desondanks niet goedkoop en wel lekker stevig aan. Uiteraard is de laptop voorzien van rgb-verlichting, die je met de bijgeleverde Armoury Crate-software zelf kunt configureren. De RTX 4070-videokaart en i9-processor kunnen voluit presteren en de prestaties van de laptop doen dan ook niet onder voor andere laptops met dezelfde combinatie van processor en videokaart. Het werkgeheugen van 16GB is uitbreidbaar, maar ASUS verkoopt ook een uitvoering die standaard voorzien is van 32GB werkgeheugen. Er zijn twee M.2-slots aanwezig, zodat het uitbreiden van de opslag eenvoudig is gemaakt. Het scherm heeft een refreshrate van 240Hz en een resolutie van 2560x1600 pixels. De responstijden zijn goed, maar net niet perfect. Het scherm heeft verder een prettig hoge helderheid van 500cd/m².

Alternatief Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-95HS 16" • 2560x1600 • 1TB • Intel Core i9 Prijs bij publicatie: € 1.999,- € 1.899,- bij Coolblue.nl Bekijk alle prijzen De Predator Helios Neo is een gamelaptop die we zouden aanraden als je een gamelaptop zoekt die een goede beeldkwaliteit biedt. Dit systeem is voorzien van een RTX 4070-videokaart, dus niet van de snellere 4080, die je voor dit geld ook kunt vinden. Het nadeel van 2000 euro kostende laptops met een 4080 is dat er vaak op andere punten bezuinigd is. Dat is bij deze Predator Helios Neo 16 niet het geval. Om te beginnen is deze laptop uitgerust met de snelste Intel-processor van dit moment, de 14900HX, met daarnaast 32GB werkgeheugen. De 4070 heeft een tgp van 140W, wat het maximum voor die chip is. Verder is er Wi-Fi 7 aanwezig, zit er een full-hd-webcam op en bovendien een erg goed scherm. Dat heeft een resolutie van 2560x1600 pixels en een lekker hoge helderheid van 500cd/m². De responstijden die we bij dit 240Hz-scherm meten, zijn laag. Je zult kortom niet snel last krijgen van ghosting of bewegingsonscherpte. Niet dat het heel relevant is voor gamers, maar het scherm is ook nog eens netjes gekalibreerd op de P3-kleurruimte. Zoals veel gamelaptops heeft de Helios Neo geen mogelijkheid om in te loggen met gezichtsherkenning of een vingerafdruk. De opslag is met 1TB vrij standaard, maar niet overbemeten, want games vreten nu eenmaal ruimte. Gelukkig is de laptop wel voorzien van een tweede M.2-slot, zodat je er een extra ssd bij kunt prikken. De genoemde uitvoering is een model dat alleen bij Coolblue te krijgen is. Er is ook een uitvoering met identieke specificaties die bij andere webshops te krijgen is.

Budget: 1200 euro

Met een budget van 1200 euro kom je terecht bij de instapgamelaptop. Voor dit geld kun je laptops krijgen met een RTX 4050 of 4060-videokaart. De processor is er doorgaans niet een van het HX-type, zoals bij de laptop tot 2000 euro, maar een gewone H-, of HS-chip. Die zijn wat zuiniger, maar daardoor ook langzamer.

Best Buy Lenovo LOQ 15ARP9 (83JC003EMH) 15,6" • 1920x1080 • 1TB • AMD Ryzen 7 Prijs bij publicatie: € 1.199,- € 1.159,- bij Paradigit Bekijk alle prijzen De LOQ-serie is Lenovo's goedkopere lijn gamelaptops en dit model heeft een behuizing die volledig van plastic is, maar toch opvallend stevig aanvoelt. Deze uitvoering is voorzien van een Ryzen 7 7435H-processor met acht cores, van de Zen3-generatie. Die processor is een mooie combinatie met de RTX 4060-videokaart, die op de door Nvidia als maximum gestelde tgp van 140W is afgesteld. Het scherm van de LOQ is gezien zijn prijs gewoon prima. Het heeft een full-hd-resolutie en een helderheid van ongeveer 300cd/m². Het is goed gekalibreerd op de sRGB-gamut. Het paneel heeft een refreshrate van 144Hz. Daardoor ogen bewegingen op het scherm vloeiend, totdat je echt snelle spellen zoals shooters gaat spelen. De responstijden vallen tegen, maar dat is helaas gebruikelijk bij laptops in deze prijscategorie. De laptop is verder voorzien van zaken die je van een wat goedkopere gamelaptop mag verwachten: een camera met 720p-resolutie, Wi-Fi 6 en gigabitethernet. Het kan allemaal wel sneller en mooier, maar dan betaal je ook meer. De LOQ is standaard voorzien van 16GB geheugen die over twee slots is verdeeld en je kunt het DDR5 later nog upgraden. De opslag kun je ook uitbreiden. Er zit standaard een 42mm lange M.2-ssd van 1TB in, maar er is ook een leeg slot aanwezig met ruimte voor een 80mm lange M.2-ssd.

Alternatief Lenovo Legion Slim 5 16ARP9 (83EX001JMH) 16" • 2560x1600 • 512GB • AMD Ryzen 7 Prijs bij publicatie: € 959,- € 999,- bij bol Bekijk alle prijzen Lenovo's Legion-serie is wat duurder dan de LOQ-serie en daarom meestal niet binnen het prijssegment tot 1200 euro te krijgen. Deze Legion is in een mooie aanbieding en is voorzien van een scherm met resolutie van 2560x1600 pixels, iets dat je in deze prijscategorie ook niet vaak tegenkomt. De processor is een Ryzen 7 7435HS, een Zen3-processor met acht cores en zonder geïntegreerde gpu. Dat betekent dat de laptop niet op de zuinige igp kan overschakelen en de accuduur dus korter is dan bij laptops die dat wel hebben. Verder is deze processor minder snel (maar wel zuiniger) dan de Intel-concurrenten met HX-achtervoegsel. Het scherm heeft een hoge resolutie voor deze prijscategorie, 2560x1600 pixels, en een refreshrate van 165Hz. De bovenkant van de behuizing is van aluminium gemaakt, terwijl de onderkant gewoon van plastic is. Er is, ook ongebruikelijk in deze prijscategorie, een 1080p-webcam aanwezig. Op het werkgeheugen is wel bezuinigd, want er is slechts een module van 16GB aanwezig. Er is een leeg tweede DDR5-slot aanwezig, waardoor je bij het verdubbelen van je werkgeheugen ook meteen de bandbreedte kunt verdubbelen, wat de hele laptop nog iets sneller maakt. Er is verder 512GB opslag aanwezig, maar er is een leeg tweede M.2-slot, zodat je de opslag eenvoudig kunt uitbreiden.

Testresultaten

Hieronder staan de belangrijkste testresultaten van de gamelaptops die genoemd zijn en onlangs zijn getest.

Cinebench geeft een idee van de snelheid van de processor bij multi- en singlecorebelasting. De Graphics-test van 3DMark geeft een idee van de snelheid van de videkaart, terwijl de maximale helderheid en de kleurdekking een idee geven van de beeldkwaliteit. De complete lijst testresultaten is te vinden onder het Kernmerken-tabje van het product in de Pricewatch.

Om beelden zonder ghosting of smearing weer te geven, moet de responstijd van het scherm zo kort zijn dat de pixels van kleur kunnen wisselen binnen één schermverversing. Die tijd in milliseconden bereken je door 1000 te delen door de refreshrate. Voor een 250Hz-scherm is dat dus 4ms.

De geluidsproductie testen we in vier verschillende scenario's, waarbij de laatste, het spelen van een F1-game, de relevantste is voor de herrie die het systeem maakt tijdens het spelen van een spel.

Bovenstaande testresultaten zijn een greep uit de games die we hebben getest. De resultaten van alle games, op alle geteste instellingen kun je vinden in het testrapport onder de Kenmerken-tab in de Pricewatch.