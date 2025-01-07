Nvidia onthult laptopversie GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti en RTX 5070

Nvidia heeft tijdens de CES-keynote van ceo Jensen Huang de nieuwe generatie laptopvideokaarten aangekondigd. De RTX 50-serie bestaat uit vier modellen: de RTX 5090, 5080, 5070 Ti en 5070. Allemaal zijn ze gebaseerd op de Blackwell-architectuur.

Het vlaggenschip, de RTX 5090, beschikt volgens Nvidia over 24GB GDDR7-geheugen en levert 1824Tops aan AI-rekenkracht. De kaart heeft drie negendegeneratie-Nvenc-encoders en twee zesdegeneratie-Nvdec-decoders voor videobewerking. De RTX 5080 volgt met 16GB GDDR7 en 1334Tops, terwijl de 5070 Ti en 5070 respectievelijk 12GB en 8GB GDDR7 aan boord hebben. De 5070 Ti krijgt 992Tops, de instap-RTX 5070 798Tops.

Alle modellen zijn uitgerust met de nieuwe DLSS 4-upscalingtechnologie, vijfdegeneratie-Tensor Cores en vierdegeneratie-Ray Tracing Cores. De lagere modellen beschikken over één Nvenc-encoder en één Nvdec-decoder, terwijl de 5080 twee encoders meekrijgt. De beschikbaarheid en prijzen zijn nog niet bekendgemaakt. Tijdens de keynote werden ook de desktopversies van de videokaarten onthuld. De desktopversies van de RTX 5090 en RTX 5080 verschijnen op 30 januari; de RTX 5070 Ti en RTX 5070 volgen later in februari.