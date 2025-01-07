Nvidia onthult laptopversie GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti en RTX 5070

@Andrei Stiru
wellicht kan je nog een tabel met specificaties toevoegen. Deze kan je vinden op de website van Nvidia
, op Specs
klikken en dan View Full Specs
.
Iets wat nog niet in het artikel vermeld is, is het aantal hardware encoders (NVENC) en decoders (NVDEC) in de verschillende kaarten in de RTX 50 serie.
Dit zijn de volgende aantallen voor de laptops GPUs:
- RTX 5090: 3x encoders, 2x decoders
- RTX 5080: 2x encoders, 2x decoders
- RTX 5070 Ti en 5070: 1x encoder, 1x decoder
Bij de desktop kaarten zijn deze als volgt:
- RTX 5090: 3x encoders, 2x decoders
- RTX 5080: 2x encoders, 2x decoders
- RTX 5070 Ti: 2x encoders, 1x decoder
- RTX 5070: 1x encoder, 1x decoder
Vooral de laptop RTX 5090 is opvallend, gezien die gebaseerd is op dezelfde GB203 die als de desktop RTX 5080 en een encoder minder heeft, terwijl de desktop RTX 5070 Ti zelfs een encoder en een decoder minder heeft.
Bij de vorige generatie laptop GPUs hadden de 4080 en 4090 twee encoders en een encoder, terwijl de 4070 en lager van beide een hadden. Bij de 5080 en 5090 lijken daarin dus een flinke slag te slaan.
Uiteraard wordt het nog wel even afwachten hoe snel deze NVENC- en NVDEC-eenheden zijn, en of ze nieuwe video codecs ondersteunen (zoals H.266 / VVC decodering).
Wat ik hierover nog kon vinden op Nvidia's website
:
NVIDIA’s newest GPU architecture, Blackwell, further enhances the performance and quality of NVENC and NVDEC. The ultra-high quality (UHQ) mode for HEVC introduced in SDK v12.2 extends to AV1 in SDK v13.0 (January 2025). In addition, the Blackwell architecture supports 422 H.264; 422 HEVC; 422i, 420i H.264; multi-view HEVC, and improved H.264 throughput per NVDEC.
Hardware-Accelerated Video Encoding - NVENC
The software enhancements in SDK v13.0 enable extending ultra-high quality (UHQ) mode to AV1 encoding. This makes AV1 encoding on Blackwell NVENC comparable to software AV1 encoding with ~3X throughput. The UHQ HEVC mode was introduced in the SDK v12.2 in the Ada generation.
Blackwell introduces 422 progressive and interlaced encode and decode support in hardware, enabling professional use cases in media and entertainment, video editing and broadcast. Multiple NVENCs working together can achieve performance as high as 8K video at 60FPS+.
Hardware-Accelerated Video Decoding - NVDEC
With Blackwell GPUs, NVDEC doubles the video decoding throughput for H.264 decoding and adds support for 422 decoding for H.264 and HEVC codecs.
Dat zijn dus best wat leuke verbeteringen. Hardware AV1 encoding die vergelijkbaar zou moeten zijn met software encoding (wat normaal gesproken betere kwaliteit bied) zou erg indrukwekkend zijn.
Wat ik overigens nog steeds jammer vind is dat videokaarten geen input poort hebben, ook in laptops. Dat zou ze uitermate geschikt maken om direct een webcam op aan de sluiten, zodat alle beeldbewerking daarvan op de GPU gedaan kan worden in plaats van in de webcam. Dat zou zo veel voordelen op leveren:
- De webcam kan kleiner, goedkoper en zuiniger worden, gezien er geen encoding hardware meer in hoeft te zitten
- De webcam data hoeft niet meer over een beperkte USB-verbinding (met alle compressie van dien), maar kan gewoon ruw doorgestuurd worden
- De videokaart kan alle geavanceerde beeldbewerkingstechnieken toepassen, en daarmee veel hogere kwaliteit encoding (en noise reduction etc.) bieden