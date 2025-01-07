Nvidia onthult laptopversie GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti en RTX 5070

Nvidia heeft tijdens de CES-keynote van ceo Jensen Huang de nieuwe generatie laptopvideokaarten aangekondigd. De RTX 50-serie bestaat uit vier modellen: de RTX 5090, 5080, 5070 Ti en 5070. Allemaal zijn ze gebaseerd op de Blackwell-architectuur.

Het vlaggenschip, de RTX 5090, beschikt volgens Nvidia over 24GB GDDR7-geheugen en levert 1824Tops aan AI-rekenkracht. De kaart heeft drie negendegeneratie-Nvenc-encoders en twee zesdegeneratie-Nvdec-decoders voor videobewerking. De RTX 5080 volgt met 16GB GDDR7 en 1334Tops, terwijl de 5070 Ti en 5070 respectievelijk 12GB en 8GB GDDR7 aan boord hebben. De 5070 Ti krijgt 992Tops, de instap-RTX 5070 798Tops.

Alle modellen zijn uitgerust met de nieuwe DLSS 4-upscalingtechnologie, vijfdegeneratie-Tensor Cores en vierdegeneratie-Ray Tracing Cores. De lagere modellen beschikken over één Nvenc-encoder en één Nvdec-decoder, terwijl de 5080 twee encoders meekrijgt. De beschikbaarheid en prijzen zijn nog niet bekendgemaakt. Tijdens de keynote werden ook de desktopversies van de videokaarten onthuld. De desktopversies van de RTX 5090 en RTX 5080 verschijnen op 30 januari; de RTX 5070 Ti en RTX 5070 volgen later in februari.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 08:37 27

07-01-2025 • 08:37

27

Lees meer

Alles over Nvidia GeForce RTX 50-serie

7 jan 2025 | met video

Alles over Nvidia GeForce RTX 50-serie

Van mega-gpu tot DLSS 4 en neuralrendering

303
Nvidia brengt variant van RTX 5070-laptop-gpu uit met meer geheugen
Nvidia brengt variant van RTX 5070-laptop-gpu uit met meer geheugen Nieuws van 29 april 2026
Gerucht: Nvidia GeForce RTX 5060 Ti wordt iets goedkoper dan zijn voorganger
Gerucht: Nvidia GeForce RTX 5060 Ti wordt iets goedkoper dan zijn voorganger Nieuws van 9 april 2025
Nvidia verlaagt de europrijzen van RTX 5090, 5080 en 5070 Founders Editions
Nvidia verlaagt de europrijzen van RTX 5090, 5080 en 5070 Founders Editions Nieuws van 19 maart 2025
Manli maakt GeForce RTX 5080-videokaart met F1-achtig 'drs'-systeem voor airflow
Manli maakt GeForce RTX 5080-videokaart met F1-achtig 'drs'-systeem voor airflow .Geek van 3 februari 2025
Europese webwinkel noemt mogelijke releasedatum Nvidia GeForce RTX 5070 Ti
Europese webwinkel noemt mogelijke releasedatum Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Nieuws van 22 januari 2025
Nvidia maakt AI-gamingchatbot Project G-Assist in februari beschikbaar
Nvidia maakt AI-gamingchatbot Project G-Assist in februari beschikbaar Nieuws van 9 januari 2025
Videokaartmakers kondigen eigen Nvidia GeForce RTX 50-kaarten aan
Videokaartmakers kondigen eigen Nvidia GeForce RTX 50-kaarten aan Nieuws van 7 januari 2025
AI-npc's van Nvidia kunnen omgeving waarnemen en tactische beslissingen nemen
AI-npc's van Nvidia kunnen omgeving waarnemen en tactische beslissingen nemen Nieuws van 7 januari 2025
Nvidia introduceert AI-desktopcomputer met Grace Blackwell-chip
Nvidia introduceert AI-desktopcomputer met Grace Blackwell-chip Nieuws van 7 januari 2025
Nvidia presenteert GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti en RTX 5070
Nvidia presenteert GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti en RTX 5070 Nieuws van 7 januari 2025
Razer onthult Blade 16-laptop met Nvidia RTX 5090 en AMD Ryzen AI 9 HX 370
Razer onthult Blade 16-laptop met Nvidia RTX 5090 en AMD Ryzen AI 9 HX 370 Nieuws van 7 januari 2025
HP brengt OMEN-gaminglaptop en HyperX-muis met verwisselbare onderdelen uit
HP brengt OMEN-gaminglaptop en HyperX-muis met verwisselbare onderdelen uit Nieuws van 7 januari 2025
MSI kondigt laptops met RTX50-videokaarten, X3D-cpu's en PCIe 5.0 aan
MSI kondigt laptops met RTX50-videokaarten, X3D-cpu's en PCIe 5.0 aan Nieuws van 7 januari 2025
AMD kondigt FSR 4-upscalingtechniek met AI aan, alleen voor Radeon RX 9000-gpu's
AMD kondigt FSR 4-upscalingtechniek met AI aan, alleen voor Radeon RX 9000-gpu's Nieuws van 6 januari 2025
AMD brengt Radeon RX 9070 en 9070 XT in eerste kwartaal uit, later ook RX 9060
AMD brengt Radeon RX 9070 en 9070 XT in eerste kwartaal uit, later ook RX 9060 Nieuws van 6 januari 2025
Dell zal meer zakelijke AMD-laptops uitbrengen en maakt USB-C-poort modulair
Dell zal meer zakelijke AMD-laptops uitbrengen en maakt USB-C-poort modulair Nieuws van 6 januari 2025
Meer producten en artikelen
Videokaarten Nvidia GeForce CES 2025

Reacties (27)

-Moderatie-faq
27
27
5
0
0
15
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
SawedOff 7 januari 2025 08:57
Dat de 5070 nog steeds 8gb VRAM heeft is wel triest. Dit was bij de 4070 ook al de bottleneck.
Joeri.Bijlsma @SawedOff7 januari 2025 09:27
nvm, ik zag desktop variant

[Reactie gewijzigd door Joeri.Bijlsma op 7 januari 2025 09:28]

SawedOff @Joeri.Bijlsma7 januari 2025 09:30
Dit artikel gaat om laptop videokaarten. En daar heeft de 5070 slechts 8GB als vram, net zoals de 4070.

Van het NVIDIA-artikel dat je stuurde:
GeForce RTX 5070 Family Laptop GPUs include two different GPUs. The GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU boasts 5,888 CUDA cores, 992 AI TOPS, and 12GB of GDDR7 memory. And the GeForce RTX 5070 Laptop GPU boasts 4,608 CUDA cores, 798 AI TOPS, and 8GB of GDDR7 memory.
Joeri.Bijlsma @SawedOff7 januari 2025 09:37
ja klopt, daarom ook de edit ;)
Joeri.Bijlsma @SawedOff7 januari 2025 09:29
de bottleneck van de 4070 was de 115w power limit op laptops, niet de 8gb vram.
Vlizzjeffrey @Joeri.Bijlsma8 januari 2025 00:45
Of beide, zal per game/ situatie verschillen.
Advizor 7 januari 2025 08:58
Geen RTX5060 variant voor laptops? Ook jammer dat de 5070 maar 8GB VRAM heeft.
SterkeYerke @Advizor7 januari 2025 18:51
Die zal later wel komen. De 5060 is best een segment waar vraag naar is.
TimmiX 7 januari 2025 09:48
Wat vreemd en verwarrend dat er blijkbaar twee seperate productlijnen (voor desktop en laptops) zijn met daarbinnen dezelfde soort producten met ook nog eens exact dezelfde benamingen. Waarom geven ze de laptopversies geen andere benaming ter verduidelijking. Dat moet qua marketing-, sales- en aftersales toch ook eenvoudiger maken.
flaskk @TimmiX7 januari 2025 10:03
Het is nog lastiger, of althans met de vorige generatie had je bijvoorbeeld de 4070 mobile allemaal verschillende versies qua power budget.

Had je een geknepen 4070 35w en eentje die 115w mocht verstoken en daardoor significant prestatie verschil.
SterkeYerke @TimmiX7 januari 2025 18:58
Mee eens. Vroeger had je ter onderscheid dan nog bijvoorbeeld de GTX 980M, wat een wezenlijk andere gpu was dan de GTX 980. Aan de hand van die naam was nog wel te bevatten dat je in dezelfde generatie en prijsklasse zat als de GTX 980, maar dat je dan met de mobiele variant te maken had. Bij de 1000-serie hebben ze die M helaas laten vallen.

Overigens waren de mobiele gpu's ook in die tijd al een zootje bij nVidia. De GTX 860M kon nog gebaseerd zijn op Kepler (vgl. met een GTX 760, maar dan met een geknepen geheugenbus) met een TDP van 75W of al gebaseerd op Maxwell (vgl. met een GTX 750 Ti) met een TDP van 40W. Dat zijn natuurlijk twee compleet verschillende gpu's met exact dezelfde naam. Ik durf niet eens te zeggen welke ik liever zou hebben.
Balance 7 januari 2025 10:03
@Andrei Stiru wellicht kan je nog een tabel met specificaties toevoegen. Deze kan je vinden op de website van Nvidia, op Specs klikken en dan View Full Specs.

Iets wat nog niet in het artikel vermeld is, is het aantal hardware encoders (NVENC) en decoders (NVDEC) in de verschillende kaarten in de RTX 50 serie.

Dit zijn de volgende aantallen voor de laptops GPUs:
  • RTX 5090: 3x encoders, 2x decoders
  • RTX 5080: 2x encoders, 2x decoders
  • RTX 5070 Ti en 5070: 1x encoder, 1x decoder
Bij de desktop kaarten zijn deze als volgt:
  • RTX 5090: 3x encoders, 2x decoders
  • RTX 5080: 2x encoders, 2x decoders
  • RTX 5070 Ti: 2x encoders, 1x decoder
  • RTX 5070: 1x encoder, 1x decoder
Vooral de laptop RTX 5090 is opvallend, gezien die gebaseerd is op dezelfde GB203 die als de desktop RTX 5080 en een encoder minder heeft, terwijl de desktop RTX 5070 Ti zelfs een encoder en een decoder minder heeft.

Bij de vorige generatie laptop GPUs hadden de 4080 en 4090 twee encoders en een encoder, terwijl de 4070 en lager van beide een hadden. Bij de 5080 en 5090 lijken daarin dus een flinke slag te slaan.

Uiteraard wordt het nog wel even afwachten hoe snel deze NVENC- en NVDEC-eenheden zijn, en of ze nieuwe video codecs ondersteunen (zoals H.266 / VVC decodering).

Wat ik hierover nog kon vinden op Nvidia's website:
NVIDIA’s newest GPU architecture, Blackwell, further enhances the performance and quality of NVENC and NVDEC. The ultra-high quality (UHQ) mode for HEVC introduced in SDK v12.2 extends to AV1 in SDK v13.0 (January 2025). In addition, the Blackwell architecture supports 422 H.264; 422 HEVC; 422i, 420i H.264; multi-view HEVC, and improved H.264 throughput per NVDEC.

Hardware-Accelerated Video Encoding - NVENC
The software enhancements in SDK v13.0 enable extending ultra-high quality (UHQ) mode to AV1 encoding. This makes AV1 encoding on Blackwell NVENC comparable to software AV1 encoding with ~3X throughput. The UHQ HEVC mode was introduced in the SDK v12.2 in the Ada generation.

Blackwell introduces 422 progressive and interlaced encode and decode support in hardware, enabling professional use cases in media and entertainment, video editing and broadcast. Multiple NVENCs working together can achieve performance as high as 8K video at 60FPS+.

Hardware-Accelerated Video Decoding - NVDEC
With Blackwell GPUs, NVDEC doubles the video decoding throughput for H.264 decoding and adds support for 422 decoding for H.264 and HEVC codecs.
Dat zijn dus best wat leuke verbeteringen. Hardware AV1 encoding die vergelijkbaar zou moeten zijn met software encoding (wat normaal gesproken betere kwaliteit bied) zou erg indrukwekkend zijn.

Wat ik overigens nog steeds jammer vind is dat videokaarten geen input poort hebben, ook in laptops. Dat zou ze uitermate geschikt maken om direct een webcam op aan de sluiten, zodat alle beeldbewerking daarvan op de GPU gedaan kan worden in plaats van in de webcam. Dat zou zo veel voordelen op leveren:
  • De webcam kan kleiner, goedkoper en zuiniger worden, gezien er geen encoding hardware meer in hoeft te zitten
  • De webcam data hoeft niet meer over een beperkte USB-verbinding (met alle compressie van dien), maar kan gewoon ruw doorgestuurd worden
  • De videokaart kan alle geavanceerde beeldbewerkingstechnieken toepassen, en daarmee veel hogere kwaliteit encoding (en noise reduction etc.) bieden
Qualixo 7 januari 2025 09:09
RTX 5090 met 24GB GDDR7 en een tdp van maximaal 155W. De desktop versie is 575W. Ben benieuwd wat het verlies in peformance is dan vs de emmers geld die je er tegen aan moet gooien.
jumbos7 @Qualixo7 januari 2025 09:35
Bij de 4090 was de laptopversie meer een lager geklokte 4080 (o.a. dezelfde die size) met een lagere tdp. De 4090 desktopversie in games behaalde meestal een ruim 50% hogere framerate.

bron: YouTube: RTX 4090 Laptop vs. RTX 4090 Desktop | Comparison in 11 Games (4K)

De framerate per watt zal altijd een stuk beter zijn op de laptopversie dus je kunt verwachten dat het verschil ook bij de 5090 varianten een stuk kleiner is dan je op basis van de tdp zou verwachten.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 7 januari 2025 09:48]

SterkeYerke @jumbos77 januari 2025 19:00
Ik ben benieuwd hoeveel de mobiele 5090 sneller is dan de mobiele 4090. Pas dan zie je hoeveel de prestaties per watt beter zijn geworden met Blackwell.
OriginalFlyingdutchman 7 januari 2025 08:39
Laptopvideokaarten?

Edit: zie het nu, inderdaad ook de laptopvarianten.

[Reactie gewijzigd door OriginalFlyingdutchman op 7 januari 2025 08:45]

Orky Rulez @OriginalFlyingdutchman7 januari 2025 08:43
Laptopvideokaarten.
JJQRood @OriginalFlyingdutchman7 januari 2025 08:44
Bestaat al langer, zijn kleiner en zuiniger, wel vaak iets trager als de grote broertjes.
jozuf @JJQRood7 januari 2025 12:08
ja bestaat "pas" sinds begin van de eeuwwisseling ofzo |:(
zie bv;
https://forums.anandtech....th-dedicated-gpu.2610893/

[Reactie gewijzigd door jozuf op 7 januari 2025 12:08]

Tusk 7 januari 2025 08:48
Nu maar hopen dat de 40 serie snel in prijs daalt, dan prik ik er daarvan 1 in mijn nieuwe pc :)
Maargoed dat zal wel april worden ben ik bang.
SterkeYerke @Tusk7 januari 2025 19:03
Je prikt een laptop-gpu in je pc? :9
IKON 7 januari 2025 09:11
nvm

[Reactie gewijzigd door IKON op 7 januari 2025 09:12]

Joeri.Bijlsma 7 januari 2025 09:27
nvm 2

[Reactie gewijzigd door Joeri.Bijlsma op 7 januari 2025 09:28]

tw_gotcha 7 januari 2025 10:01
*verkeerde topic*

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 7 januari 2025 10:02]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.