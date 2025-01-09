Nvidia maakt AI-gamingchatbot Project G-Assist in februari beschikbaar

Nvidia voegt zijn AI-assistent voor gamers in februari toe aan de Nvidia-app. Deze Project G-Assist-chatbot kan onder andere de instellingen van games optimaliseren en de gpu van de gebruiker overklokken.

Project G-Assist komt volgende maand beschikbaar voor 'GeForce RTX-gebruikers', meldt Nvidia in een blogpost. De chatbot draait lokaal op RTX-gpu's en maakt dus geen gebruik van de cloud. Gebruikers kunnen de AI-assistent na de release vinden op de thuispagina van de nieuwe Nvidia-app, onder de Discover-sectie. De exacte releasedatum is nog niet bekend.

Nvidia demonstreerde Project G-Assist vorig jaar voor het eerst tijdens de Computex in Taipei. Het maakt gebruik van een klein taalmodel, waarmee gamers in 'gewone taal' opdrachten aan de chatbot kunnen geven. Dat werkt zowel via tekst als via spraak. Die chatbot roept vervolgens 'verschillende Nvidia- en thirdparty-api's' aan om die opdrachten uit te voeren.

G-Assist kan volgens Nvidia onder meer de grafische instellingen van games optimaliseren, een gpu overklokken of juist undervolten, en prestatiegegevens zoals framerates, temperaturen en gpu-gebruik verzamelen en exporteren in grafieken. Gebruikers kunnen ook vragen over hun pc stellen aan de chatbot. Zo kan G-Assist nakijken of G-SYNC is ingeschakeld en de exacte specificaties van de pc opnoemen. Het is ook mogelijk om bepaalde hardware van derde partijen aan te sturen, zoals de randapparatuur van Logitech G, Corsair, MSI en Nanoleaf-verlichting.

Tijdens de Computex gaf Nvidia ook een demonstratie waarin de chatbot contextuele vragen over games kon beantwoorden. Het bedrijf deed dat met de game ARK: Survival Ascended. De chatbot was specifiek op die game getraind in samenwerking met ontwikkelaar Wildcard Studios. G-Assist kon bijvoorbeeld vertellen welke dinosaurussen in beeld waren en welke items gebruikers konden craften met de voorwerpen in hun inventaris. Over dergelijke gamespecifieke vragen wordt niet gesproken in het nieuwe persbericht van Nvidia. Het is niet bekend of en wanneer deze functionaliteit wordt toegevoegd aan G-Assist. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij Nvidia.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-01-2025 12:11 18

09-01-2025 • 12:11

18

Lees meer

Alles over Nvidia GeForce RTX 50-serie

7 jan 2025 | met video

Alles over Nvidia GeForce RTX 50-serie

Van mega-gpu tot DLSS 4 en neuralrendering

303
Dit heb je als gamer aan de AI-hype

5 jun 2024 | met video

Dit heb je als gamer aan de AI-hype

Hands-on met Nvidia's AI-npc's en gamingchatbot

109
Nvidia App kan DLSS Override standaard inschakelen voor alle ondersteunde games
Nvidia App kan DLSS Override standaard inschakelen voor alle ondersteunde games Nieuws van 19 augustus 2025
Nvidia's AI-gamingchatbot krijgt plug-ins voor Spotify, Twitch en meer
Nvidia's AI-gamingchatbot krijgt plug-ins voor Spotify, Twitch en meer Nieuws van 23 april 2025
Nvidia komt met tool om game-instellingen te tweaken met AI-prompts
Nvidia komt met tool om game-instellingen te tweaken met AI-prompts Nieuws van 26 maart 2025
Overkloksoftware OCCT komt naar Linux en de Steam Deck
Overkloksoftware OCCT komt naar Linux en de Steam Deck Nieuws van 18 februari 2025
Omzet gamingafdeling Logitech stijgt met 14 procent
Omzet gamingafdeling Logitech stijgt met 14 procent Nieuws van 30 januari 2025
'Nvidia GeForce RTX 5070 Ti verschijnt op 20 februari, reviews een dag eerder'
'Nvidia GeForce RTX 5070 Ti verschijnt op 20 februari, reviews een dag eerder' Nieuws van 28 januari 2025
Nvidia deelt meer details over RTX 5090 Founders Edition met compacte koeler
Nvidia deelt meer details over RTX 5090 Founders Edition met compacte koeler Nieuws van 16 januari 2025
Ontwikkelaar laat DOOM draaien in pdf-bestand
Ontwikkelaar laat DOOM draaien in pdf-bestand .Geek van 14 januari 2025
VK investeert miljarden in AI-infrastructuur en supercomputing
VK investeert miljarden in AI-infrastructuur en supercomputing Nieuws van 14 januari 2025
Razer werkt aan AI-coach en toont concept voor stoel met koeling en verwarming
Razer werkt aan AI-coach en toont concept voor stoel met koeling en verwarming Nieuws van 8 januari 2025
Videokaartmakers kondigen eigen Nvidia GeForce RTX 50-kaarten aan
Videokaartmakers kondigen eigen Nvidia GeForce RTX 50-kaarten aan Nieuws van 7 januari 2025
AI-npc's van Nvidia kunnen omgeving waarnemen en tactische beslissingen nemen
AI-npc's van Nvidia kunnen omgeving waarnemen en tactische beslissingen nemen Nieuws van 7 januari 2025
Nvidia onthult laptopversie GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti en RTX 5070
Nvidia onthult laptopversie GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti en RTX 5070 Nieuws van 7 januari 2025
Nvidia introduceert AI-desktopcomputer met Grace Blackwell-chip
Nvidia introduceert AI-desktopcomputer met Grace Blackwell-chip Nieuws van 7 januari 2025
Nvidia presenteert GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti en RTX 5070
Nvidia presenteert GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti en RTX 5070 Nieuws van 7 januari 2025
Nvidia toont AI-assistent die vragen over games in real time kan beantwoorden
Nvidia toont AI-assistent die vragen over games in real time kan beantwoorden Nieuws van 2 juni 2024
Meer producten en artikelen
Videokaarten Nvidia RTX GeForce CES 2025 Chatbot Kunstmatige intelligentie

Reacties (18)

-Moderatie-faq
18
18
4
0
0
14
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
John Duh 9 januari 2025 12:33
Op basis van de titel dacht ik dat AI ons zou gaan helpen met het gamen, met als ultieme doel dat de AI uiteindelijk zelf de spelletjes maar uitspeelt of bots verslaat? 😉
JorisM @John Duh9 januari 2025 12:48
Zoiets lijkt mij best handig, hou je weer tijd over voor andere dingen :D
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @John Duh9 januari 2025 12:50
Goed punt - ik vervang 'assistent' door 'chatbot', volgens mij is dat een wat duidelijkere omschrijving :)

Cc @themac1983
LoboVR @John Duh9 januari 2025 12:52
Kijk maar naar het nieuwe project van razer...
Verwijderd @John Duh9 januari 2025 13:41
Die hebben ze al, toevallig ook met dezelfde naam ;) https://youtu.be/smM-Wdk2RLQ?si=47XhPw41GC0Q0JvR
whersmy 9 januari 2025 12:48
Ik dacht juist dat het je scherm in-game zou monitoren om tips te geven voor de volgende keer. Met als doel de vijand wel kunnen vermijden of tips te geven voor je strategie.

Boy zat ik fout.
Marsmillo @whersmy9 januari 2025 13:03
Goh, ik zie dit in de toekomst wel nog zo’n toepassingen verschijnen…
JorisVerstegen @Marsmillo9 januari 2025 16:19
Voor veel race games zoals ACC of Iracing zijn er al AI toepassingen die, weliswaar op basis van telemetry data, feedback en tips geven over hoe je bijvoorbeeld sneller door een bepaalde bocht kan gaan!
themac1983 9 januari 2025 12:42
Dat is ook waar ik aan dacht bij een AI gaming assistent.... een AI die aangeeft, doe je muis sens iets omhoog/omlaag, zo kun je de graphics tweaken voor betere performance, misschien kun je beter hier staan dan daar om site B te coveren in CS.... dat soort dingen.
whersmy 9 januari 2025 13:15
Zou gaaf zijn. Een soort EVA/Jarvis.

Heeft nog wel een hoog gimmick gehalte.
mstx 9 januari 2025 13:25
Deze Project G-Assist-chatbot kan onder andere de instellingen van games optimaliseren
Fijn om te lezen dat de standaard instellingen niet optimaal zijn. Gelukkig kun je nu een chatbot vragen om het te optimaliseren, in plaats van dat dat proces automatisch op de achtergrond gebeurt.
Coolstart @mstx9 januari 2025 13:37
Die optimalisatie is toch voor iedereen ander? Iemand die in een game veel sniped zal anders settings belangrijk vinden dan close action liefhebbers. Sommige willen dan weer een fps cap om energie te sparen.

Ook wil niet iedereen undervolten of overclocken en zeker niet volgens dezelfde instellingen.

Dus het blijven persoonlijke instellingen.
eettjjuuhh @Coolstart9 januari 2025 14:21
Dat zou zo’n bot dus eigenlijk ook allemaal automatisch kunnen doen? Met de optie om dit wel of niet te doen? Mstx heeft imo een punt
Verwijderd @eettjjuuhh9 januari 2025 14:54
Nee want het hele punt is dus dat het afhankelijk is van je situatie. Een bot kan dat misschien doen als je vaak genoeg speelt terwijl hij aanstaan, maar tot die tijd weet een bot niets van jouw specifieke voorkeuren af.

De meerwaarde zit hem er dan dus in dat je jouw voorkeuren aan kunt geven, en dat de instellingen daar op worden aangepast. Anders zou je dus moeten gaan zoeken wat iedere instelling doet en die daarop instellen.
Neemt niet weg dat de meerwaarde minimaal is, maar automagisch lijkt me in dit geval iets te magisch :)
Xfade @Coolstart9 januari 2025 16:34
Maar nu gaan we een Assistent vertellen hoe we het in X game willen hebben terwijl je ook zelf je vinkje in Nvdiia control panel zou kunnen zetten.

Misschien is de OC handig maar de rest, mwah, moeten ze me nog van overtuigen.

[Reactie gewijzigd door Xfade op 9 januari 2025 16:35]

Vagax 9 januari 2025 14:12
Die demo laat precies twee dingen zien die je in 2 seconden naar voren kan toveren door middel van alt + R en ook weer kan sluiten
Dekar 9 januari 2025 16:09
Heel vet dat AI je GPU kan overklokken. Zit altijd nog wel rek in, zelfs met een lager voltage, maar met die clock- en voltagecurves rommelen is best lastig.
Verwijderd 10 januari 2025 09:42
Dit is toch geen gamen meer met AI hulp?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.