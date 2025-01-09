Nvidia maakt AI-gamingchatbot Project G-Assist in februari beschikbaar

Nvidia voegt zijn AI-assistent voor gamers in februari toe aan de Nvidia-app. Deze Project G-Assist-chatbot kan onder andere de instellingen van games optimaliseren en de gpu van de gebruiker overklokken.

Project G-Assist komt volgende maand beschikbaar voor 'GeForce RTX-gebruikers', meldt Nvidia in een blogpost. De chatbot draait lokaal op RTX-gpu's en maakt dus geen gebruik van de cloud. Gebruikers kunnen de AI-assistent na de release vinden op de thuispagina van de nieuwe Nvidia-app, onder de Discover-sectie. De exacte releasedatum is nog niet bekend.

Nvidia demonstreerde Project G-Assist vorig jaar voor het eerst tijdens de Computex in Taipei. Het maakt gebruik van een klein taalmodel, waarmee gamers in 'gewone taal' opdrachten aan de chatbot kunnen geven. Dat werkt zowel via tekst als via spraak. Die chatbot roept vervolgens 'verschillende Nvidia- en thirdparty-api's' aan om die opdrachten uit te voeren.

G-Assist kan volgens Nvidia onder meer de grafische instellingen van games optimaliseren, een gpu overklokken of juist undervolten, en prestatiegegevens zoals framerates, temperaturen en gpu-gebruik verzamelen en exporteren in grafieken. Gebruikers kunnen ook vragen over hun pc stellen aan de chatbot. Zo kan G-Assist nakijken of G-SYNC is ingeschakeld en de exacte specificaties van de pc opnoemen. Het is ook mogelijk om bepaalde hardware van derde partijen aan te sturen, zoals de randapparatuur van Logitech G, Corsair, MSI en Nanoleaf-verlichting.

Tijdens de Computex gaf Nvidia ook een demonstratie waarin de chatbot contextuele vragen over games kon beantwoorden. Het bedrijf deed dat met de game ARK: Survival Ascended. De chatbot was specifiek op die game getraind in samenwerking met ontwikkelaar Wildcard Studios. G-Assist kon bijvoorbeeld vertellen welke dinosaurussen in beeld waren en welke items gebruikers konden craften met de voorwerpen in hun inventaris. Over dergelijke gamespecifieke vragen wordt niet gesproken in het nieuwe persbericht van Nvidia. Het is niet bekend of en wanneer deze functionaliteit wordt toegevoegd aan G-Assist. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij Nvidia.