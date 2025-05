'Nvidia GeForce RTX 5070 Ti verschijnt op 20 februari, reviews een dag eerder'

Nvidia heeft nieuwe embargodata voor de GeForce RTX 5070 Ti gedeeld. Dat meldt techwebsite VideoCardz. De videokaart komt volgens dat medium op 20 februari beschikbaar. De eerste reviews zouden een dag eerder verschijnen. Er is nog geen informatie over de gewone RTX 5070.

Op woensdag 19 februari verschijnen de eerste reviews van RTX 5070 Ti-modellen die zich aan de gecommuniceerde adviesprijs van 889 euro houden. Dat meldt techwebsite VideoCardz op basis van eigen bronnen. Een dag later, op 20 februari, volgen reviews van duurdere RTX 5070 Ti-modellen en komt de videokaart zelf op de markt.

De releasedatum van de 'gewone' RTX 5070-videokaart is nog niet bekend; Nvidia bevestigde eerder wel dat die kaart én de Ti-variant beide in februari uitkomen, maar noemde zelf nog geen concrete datum. Eerder meldde een Europese webwinkel al dat de RTX 5070 Ti vanaf 20 februari leverbaar is.

Nvidia kondigde de GeForce RTX 50-serie eerder deze maand aan tijdens de CES. De RTX 5070 Ti beschikt over een gpu met 8960 CUDA-cores en krijgt 16GB GDDR7-geheugen. In Europa begint de adviesprijs van de 5070 Ti bij 889 euro. Nvidia brengt zelf geen Founders Edition uit van deze videokaart; alle RTX 5070 Ti-kaarten zijn dan ook afkomstig van boardpartners.