RTX 5070 Ti komt donderdag uit, webwinkels noemen voorraadsituatie 'hopeloos'

De releasevoorraad van de GeForce RTX 5070 Ti, die donderdagmiddag om 15.00 uur uitkomt, is eerder kleiner dan groter dan die bij de RTX 5080-introductie. Dat zeggen diverse grote webshops in aanloop naar de verkoopstart tegen Tweakers.

Een van de grootste componentenwinkels van Nederland zegt dat 'het woord hopeloos een uitstekende woordkeuze is'. "Er is weer ontzettend weinig voorraad. En er is al een hoop frustratie over de 5080 en 5090." Ook andere grote shops zeggen 'zeer beperkte voorraad' te hebben en te verwachten dat die wederom snel zal uitverkopen.

In tegenstelling tot van de RTX 5080 en RTX 5090 verschijnt er van de RTX 5070 Ti geen Nvidia Founders Edition. Via de Nvidia-site zelf zullen er bij deze release dus geen kaarten worden verkocht. Vermoedelijk zullen webwinkels onder druk van Nvidia zeer beperkte hoeveelheden voor de adviesprijs aanbieden, maar daarna treedt het bekende spel van vraag en aanbod in werking. Bij de RTX 5080 en RTX 5090 leidde dat tot verkoopprijzen van honderden euro's boven Nvidia's adviesprijs. Aangezien de voorraden wederom zeer beperkt zijn, verwachten we dat dat ook gaat gebeuren bij de RTX 5070 Ti.

De leveringen van de RTX 5070 Ti kwamen pas enkele dagen vóór de marktintroductie op gang. Tot het laatste moment is het daarom spannend of de voorraden van bepaalde fabrikanten of modellen op tijd komen om live te kunnen zetten op het releasemoment. Net als bij de eerdere kaarten uit de 50-serie zullen webwinkels geen backorders aannemen voor kaarten die niet direct leverbaar zijn.

Tweakers publiceerde woensdag een uitgebreide review van de RTX 5070 Ti. Daarin concludeerden we dat de RTX 5070 Ti in theorie de meeste waar voor zijn geld biedt van de kaarten uit de 50-serie tot nu toe, maar waren we somber over de verkrijgbaarheid en prijsstelling in de praktijk.