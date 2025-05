Nvidia werkt aan vbiosupdate voor RTX-gpu's die soms zwart scherm of bsod tonen

Nvidia werkt aan een biosupdate voor fabrikanten van RTX 50-kaarten waarbij in sommige gevallen een zwart scherm of zelfs een blue screen of death kon ontstaan. Het bedrijf brengt later ook een update voor de GeForce-driver uit.

Gebruikers op Reddit melden dat een recente update van hun vbios het probleem lijkt te hebben verholpen. Het gaat om een probleem waarbij gebruikers met een RTX 50-serie-gpu in sommige gevallen geen beeld meer kregen. Er gingen op sociale media berichten rond waarbij gebruikers een zwart scherm zagen dat na een herstart pas leek te worden verholpen. In sommige gevallen meldden gebruikers juist een blue screen of death, maar er lijkt geen duidelijke lijn te zitten in bijvoorbeeld de videokaarten waar dat op voorkwam of met welke configuraties.

Nvidia heeft updates uitgebracht voor de vbios van bedrijven zoals MSI. Een gebruiker op Reddit zegt nu dat dat voor in ieder geval die kaart lijkt te werken. Nvidia bevestigt dat het daarnaast werkt aan een driverupdate voor kaarten waar de vbios nog niet is bijgewerkt. Die komt 'later deze week uit', zegt het bedrijf.