Nvidia doet misleidende claim over leveringsaantallen RTX 50-videokaarten

Nvidia zegt dat het wereldwijd 'twee keer zoveel' RTX 50-videokaarten heeft geleverd in de eerste weken na release in vergelijking met de RTX 40-serie uit 2022. Die vergelijking is echter misleidend, aangezien Nvidia's RTX 50-serie in die periode meer verschillende gpu's bevatte.

Nvidia deelde de bewering tijdens een presentatie rondom de GDC 2025-ontwikkelaarsconferentie. Het bedrijf noemt geen concrete leveringsaantallen, maar zegt dat er in de eerste vijf weken na release dubbel zoveel RTX 50-desktopvideokaarten zijn geleverd. Het bedrijf zegt dat in vergelijking met de RTX 40-release in 2022.

Het is een opvallende uitspraak, aangezien de releaseschema's van die twee series sterk van elkaar afwijken. Nvidia bracht de RTX 5090 en RTX 5080 begin dit jaar tegelijk uit op 30 januari. De RTX 5070 Ti volgde al drie weken later, op 20 februari. Een kleine vijf weken later, op 5 maart, kwam ook de RTX 5070 op de markt. Dat wil zeggen dat Nvidia's leveringscijfers van deze serie vier verschillende gpu-modellen omvatten.

Dat ligt bij de RTX 40-serie anders. In 2022 bracht Nvidia in eerste instantie namelijk alleen de RTX 4090-flagshipvideokaart uit. Precies vijf weken later volgde de RTX 4080 pas. De lager gepositioneerde RTX 4070 Ti en RTX 4070 kwamen bovendien pas maanden later uit en de cijfers daarvan vallen dus volledig buiten de statistieken die Nvidia nu publiceert.

Line-ups RTX 50- en RTX 40-serie naast elkaar Videokaart Releasedatum Videokaart Releasedatum RTX 5090 30 januari 2025 RTX 4090 12 oktober 2022 RTX 5080 30 januari 2025 RTX 4080 16 november 2022

(5 weken na 4090) RTX 5070 Ti 20 februari 2025

(3 weken na 5090) RTX 4070 Ti 5 januari 2023

(3 maanden na 4090) RTX 5070 5 maart 2025

(5 weken na 5090) RTX 4070 13 april 2023

(6 maanden na 4090)

Dat wil zeggen dat de leveringscijfers die Nvidia publiceert voor de RTX 40-serie grotendeels gebaseerd zullen zijn op de RTX 4090. Dat was het topmodel in die line-up, dat gezien zijn hoge introductieprijs van bijna 2000 euro bovendien in lagere aantallen verkocht zal zijn dan midrangekaarten als de RTX 4070 en 4070 Ti.

De leveringscijfers zullen ook voor een klein deel de RTX 4080 omvatten, aangezien webwinkels vóór de releasedatum al de eerste voorraden ontvangen. De RTX 50-leveringscijfers zullen echter gebaseerd zijn op de RTX 5090, 5080, 5070 Ti en deels de 5070. Tweakers heeft Nvidia vanochtend om toelichting bij de statistieken en om concretere leveringscijfers gevraagd, maar nog geen reactie ontvangen.

De gpu-maker lijkt hiermee te suggereren dat de RTX 50-release soepel verloopt, hoewel dat in de praktijk anders loopt. Nvidia bracht de eerste RTX 50-videokaarten eind januari uit. De videokaarten waren tot nu toe slecht op voorraad. Van de RTX 5090 kon de voorraad bij release 'op twee handen geteld worden', meldde Tweakers eerder. Ook de overige RTX 50-kaarten waren slecht verkrijgbaar en werden ver boven de adviesprijzen verkocht.