Corsair verbetert controle op ontbrekende rops in RTX-kaarten voor prebuilds

Corsair heeft gereageerd op het feit dat sommige RTX 50-kaarten worden geleverd met minder rops dan bedoeld. Het bedrijf gaat de kwaliteitscontroleprocessen voor prebuilds met die kaarten verbeteren en zegt dat klanten ook zelf kunnen controleren hoeveel rops hun kaarten hebben.

Corsair reageert in een verklaring op het recente nieuws dat er meerdere RTX 50-kaarten in omloop zijn die minder rops hebben dan de bedoeling is. Dat kwam vorige maand aan het licht, aanvankelijk met de RTX 5090 maar later ook met de RTX 5080 en de RTX 5070 Ti. Rops, of raster operations pipelines, zijn bedoeld om pixeldata te verwerken. De RTX 5090 hoort er daarvan 176 te hebben, maar sommige modellen hebben er slechts 168.

Corsair erkent net als Nvidia dat ongeveer 0,5 procent van alle kaarten te weinig rops zou bevatten en dat die mogelijk in prebuildsystemen van het bedrijf zitten. "We willen onze klanten laten weten dat we proactieve maatregelen nemen om de integriteit te garanderen van ieder systeem dat we verzenden", zegt het bedrijf. Dat noemt iedere potentiële prestatieafwijking 'onacceptabel'. "We moeten ook transparant zijn en zeggen dat onze eerdere testprocedures deze ropafwijking niet aanmerkte", zegt Corsair.

Nadat het probleem alsnog aan de orde kwam, heeft Corsair zijn interne testprocedures aangescherpt. Voortaan ondergaat ieder individueel systeem met een gpu het testproces waarbij ook de juiste ropaantallen worden meegenomen. Ook worden alle videokaarten gebenchmarkt. Corsair zegt verder dat de klanten ook zelf met de tool GPU-Z kunnen controleren of hun videokaart het juiste aantal rops heeft. Als dat niet zo is, kunnen ze contact opnemen met de klantenservice en vervanging krijgen.

Update, 08.57 uur - In de titel en het intro is verduidelijkt dat het om prebuilds gaat waarin RTX-kaarten zitten.