Apple iOS 18.4 krijgt door AI gegenereerde reviewsamenvattingen in App Store

Apple begint met door AI gegenereerde samenvattingen van reviews van apps in de iOS App Store. De functie is nu te vinden in de bèta van iOS 18.4, maar is vooralsnog alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.

Samenvatting reviews in App Store

De functie moet gedurende het jaar naar andere landen en talen komen, meldt Apple. De samenvattingen staan in de App Store vlak boven gebruikersreviews en er staat een melding bij dat het een automatische samenvatting is, meldt MacWorld. Ontwikkelaars kunnen fouten doorgeven om ze te laten fiksen. Gebruikers kunnen ook problemen met de functie doorgeven. Het kwam al eerder naar buiten dat Apple werkte aan de functie.