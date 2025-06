'Apple AirPods kunnen live gesprekken vertalen vanaf iOS 19'

Apple werkt mogelijk aan een 'live translation'-functie voor AirPods. Dat zeggen ingewijden tegen Bloomberg. Deze feature kan in real time gesprekken vertalen naar een andere taal. De functie wordt later dit jaar toegevoegd via een software-update, zeggen de bronnen.

De nieuwe AirPods-vertaalfunctie is 'gekoppeld aan iOS 19', schrijft Bloomberg-journalist Mark Gurman op basis van zijn bronnen. De feature moet het mogelijk maken om gesprekken te voeren met mensen die niet dezelfde taal spreken als de gebruiker.

Als voorbeeld noemt de journalist een gesprek tussen een Spaanstalig en Engelstalig persoon. Als de eerste persoon iets zegt in het Spaans, dan wordt dat naar het Engels vertaald en vervolgens afgespeeld in de AirPods van de gebruiker. Als de Engelstalige gebruiker daarna reageert, dan wordt een Spaanse vertaling daarvan afgespeeld vanaf hun iPhone. Apple zou niet het eerste bedrijf zijn dat een dergelijke feature uitbrengt: Google biedt al jaren een soortgelijke vertaalfunctie aan met zijn Pixel Buds.

Gurman schreef onlangs al dat Apple van plan zou zijn om grote wijzigingen door te voeren in iOS 19, iPadOS 19 en macOS 16. Het zou gaan om een visueel redesign op basis van visionOS, het besturingssysteem van de Apple Vision Pro. Naar verwachting worden de updates in juni aangekondigd tijdens de volgende WWDC-ontwikkelaarsbeurs. Doorgaans komen nieuwe iOS-versies in september algemeen beschikbaar.