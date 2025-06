Apples ontwikkelaarsconferentie WWDC gaat op 9 juni van start

De Worldwide Developers Conference wordt dit jaar gehouden van 9 juni tot en met 13 juni. Apple gaat waarschijnlijk iOS 19 en macOS 16 voor het eerst tonen tijdens de conferentie. WWDC 2025 is online te volgen via de Apple Developer-app, site en het YouTube-kanaal van het bedrijf.

Apple meldt dat ontwikkelaars tijdens de conferentie 'de nieuwste tools, frameworks en functies krijgen te zien'. De Keynote-presentatie vindt plaats op 9 juni. Hoe laat deze precies van start gaat, is nog niet duidelijk. Apple zegt dat het op een later moment updates over de conferentie plaatst via zijn officiële kanalen.

Er is veel speculatie over iOS 19. Zo krijgt de OS naar verluidt een heel ander uiterlijk in vergelijking met zijn voorgangers. Het zou de eerste grote verandering zijn aan de iPhone sinds iOS 7 uit 2013, beweert Bloomberg-journalist Mark Gurman. Ook zou Apple werken aan het live vertalen van gesprekken via de AirPods. MacOS 16 zou tevens een nieuwe UI krijgen. Deze gaat naar verluidt lijken op de UI van visionOS, het besturingssysteem voor de Apple Vision Pro-headset, schrijft Macworld. In dat geval is het mogelijk dat Apple werkt aan een Mac met een touchscreen.