Sony VR-controllers gaan werken op Apple Vision Pro-headset

Apple heeft visionOS 26 aangekondigd. Daarmee krijgt de Vision Pro-headset ondersteuning voor input van apparaten van andere bedrijven. Onder meer een stylus van Logitech en de Sony Sense-controllers van de PlayStation VR2 gaan werken met het apparaat.

Dat is voor het eerst dat input naast handgebaren gaat werken op de headset, zo zegt Apple. De Sony-controllers moeten meer soorten input in games mogelijk maken. De stylus van Logitech moet tekenen mogelijk maken op een manier die nu niet kan.

De Vision Pro krijgt daarnaast nieuwe functies, zoals het samen kijken van content met een andere gebruiker in dezelfde ruimte. Dat was tot nu toe niet mogelijk. Ook krijgt visionOS widgets die op dezelfde plek blijven, zelfs na een herstart van de headset. Daaronder zijn fotolijstjes, kalenders en het weerbericht.

Ook Persona, om een persoon weer te geven in de interface tijdens videobellen, is vernieuwd. Die heeft nu meer details, zo claimt het bedrijf. Het gaat om de derde versie van visionOS. De Vision Pro is nog niet uitgekomen in Nederland.