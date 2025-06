Apple geeft iPads menubalk en nieuwe manier van multitasking

Apple heeft iPadOS 26 aangekondigd. Daarin zit onder meer een menubalk voor apps, een nieuwe manier om apps in vensters te zetten, een Bestanden-app met meer details en Preview om pdf's te tekenen met een Apple Pencil.

De oude manier van iPads gebruiken, door apps fullscreen te gebruiken, blijft mogelijk. Er komt een klein menu rechtsonder bij om apps in vensters te zetten. Die zijn aan te passen in formaat. Bovendien zijn er vastgestelde lay-outs beschikbaar, zoals twee apps naast elkaar of vier apps voor elk kwart van het scherm.

De software onthoudt waar apps staan en hoe groot ze zijn. Die interface is te sluiten door twee keer omhoog te vegen. Ook komt met macOS-functie Expose naar iPadOS om alle openstaande vensters in een oogopslag te zien. De vensters krijgen bovendien links bovenin bij het hoveren de drie bekende interface-knoppen uit macOS.

Bestanden krijgt een grote update om mappen kleuren en iconen te kunnen geven en lijsten met meer details te kunnen weergeven. Daarnaast is het mogelijk om bepaalde bestanden altijd in een bepaalde app te openen.

Ook wordt het mogelijk om langdurige acties, zoals de export van een video, op de achtergrond uit te voeren. Dat gebeurt via een Live Activity bovenin het scherm om de voortgang weer te geven. De Preview-app van macOS komt ook naar iPadOS en die kan onder meer pdf's openen en bewerken, onder meer om via de Apple Pencil documenten te ondertekenen. Er komt een menu om de audio-invoer aan te passen en om lokaal audiobestanden op te slaan tijdens een online sessie voor bijvoorbeeld een podcast. Apple brengt de bèta van iPadOS 26 maandag gelijk uit, de stabiele versie moet in het najaar volgen.