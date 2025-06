'Bètaversie MacOS Tahoe bevat geen ondersteuning voor FireWire 400 en 800'

Enkele gebruikers die de eerste ontwikkelaarsversie van macOS 26 Tahoe aan het testen zijn, claimen dat de huidige bètaversie van het besturingssysteem geen ondersteuning voor FireWire 400 en 800 biedt. Het is niet duidelijk of Apple op een later moment ondersteuning zal toevoegen.

Reddit-gebruiker mowd8574 claimt dat zijn externe harde schijf met FireWire 800-aansluiting niet meer herkend wordt via macOS Tahoe. Een andere Reddit-gebruiker meldt dat zijn FireWire 400-harde schijf ook niet meer door het besturingssysteem wordt gezien en dat er problemen zijn met de MiniDV-apparatuur. Het gebrek aan ondersteuning wordt tevens bevestigd op X. Daar meldt een gebruiker dat de eerste generatie iPod met FireWire-aansluiting ook niet meer herkend wordt.