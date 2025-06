'Apple vernoemt volgende macOS-versie naar Lake Tahoe'

Apple zal de volgende versie van het macOS-besturingssysteem macOS Tahoe noemen. Dat schrijft Bloomberg-journalist Mark Gurman. Uit eerdere geruchten moest al blijken dat het Amerikaanse bedrijf de versienummering van het OS naar macOS 26 wil veranderen.

Mark Gurman schrijft in zijn nieuwsbrief dat de nieuwe naam niet toevallig is gekozen. De naam zou namelijk naar Lake Tahoe in de Amerikaanse staat Californië verwijzen en specifiek naar de reflecterende eigenschappen van het water. Enkele van deze reflecterende elementen zouden ook terug te vinden zijn in de nieuwe interface van macOS en de overige besturingssystemen van Apple. De huidige versie van macOS heet macOS Sequoia en werd in het najaar van 2024 officieel vrijgegeven.

Apple houdt van 9 juni tot en met 13 juni zijn jaarlijkse Worldwide Developers Conference. De bijbehorende presentatie vindt plaats op 9 juni. Het bedrijf zou iOS, iPadOS en macOS een opgefriste interface willen geven en de nummering van de besturingssystemen willen aanpassen. De volgende versies van de besturingssystemen zouden voortaan geïdentificeerd worden via het jaartal, in plaats van een versienummer.