Gerucht: Alle iPhone 17-modellen krijgen kleinere FaceID-inkeping

Techwebsite 9to5Mac claimt dat alle iPhone 17-modellen een kleinere FaceID-inkeping in het scherm zullen krijgen. Het Amerikaanse bedrijf zou dit volgens analist Jeff Pu voor elkaar krijgen door een compactere lens voor de FaceID-module te gebruiken.

De redactie van 9to5Mac zou een investeringsnota van de GF Securities-analist Jeff Pu hebben kunnen inkijken waarin wordt geclaimd dat Apple een zogenaamde metalens wil gebruiken als onderdeel van de FaceID-module voor de iPhone 17-line-up. Een metalens is volgens Synopsys een dunne platte lens met zeer kleine structuren die lichtstralen kan opvangen en manipuleren. Dankzij deze technologie zou de FaceID-module minder ruimte in beslag nemen en dat zou dan weer voor een kleinere inkeping in de displays zorgen. Analist Jeff Pu claimde aanvankelijk nog dat deze technologie enkel voor de iPhone 17 Pro Max was voorbehouden, maar zegt nu dat alle iPhone 17-modellen er gebruik van zullen maken.

De analist vermoedt dat alle iPhone 17-toestellen een A19-soc zullen krijgen. De iPhone 17 Pro en 17 Pro Max zullen 12GB aan ramgeheugen bevatten, terwijl de reguliere toestellen het met 8GB ram moeten stellen. De vermeende iPhone 17 Air zou ook 12GB werkgeheugen krijgen. Deze geruchten liggen in lijn met wat analist Ming-Chi Kuo eerder dit jaar heeft geopperd.

De iPhone 17-serie wordt in september verwacht. De line-up zal vermoedelijk uit de reguliere iPhone 17, de iPhone 17 Pro, de iPhone 17 Pro Max en de vermeende iPhone 17 Air bestaan.