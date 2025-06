Ming-Chi Kuo: iPhone 18 Pro krijgt camera met variabel diafragma

Apple wil de iPhone 18 Pro een cameralens met variabel diafragma meegeven. Dat schrijft analist Ming-Chi Kuo. Het Amerikaanse techbedrijf zou al een leverancier voor de lamellen van het diafragma hebben geselecteerd. De M5-socs bevinden zich naar verluidt in een prototypefase.

Kuo schrijft in zijn nieuwsbrief dat de iPhone 18 Pro in 2026 wordt geïntroduceerd. Meer details worden er voorlopig niet gedeeld. Kuo deelt ook informatie over de ontwikkeling van de M5-socs. Die zouden volgens de analist op een N3P-node van TSMC worden gebakken. De M5-chips bevinden zich op dit moment volgens Kuo in een prototypefase. De massaproductie moet in de loop van 2025 op gang komen. De M5 Pro, M5 Max en M5 Ultra zouden een SoIC-packagingtechniek van TSMC voor serverchips gebruiken.