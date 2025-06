'Apple wil volgend jaar eerste apparaten met eigen wifichips uitbrengen'

Apple zou vanaf volgend jaar apparaten gaan maken met zelfontworpen wifi- en bluetoothchips, zegt Mark Gurman. Dat gebeurt aanvankelijk in de tv-settopbox en de HomePod Mini, maar in 2026 moeten ook iPads en Macs die eigen chips krijgen. Apple werkt daaraan al jaren.

Bloombergs Mark Gurman schrijft dat Apple van plan is volgend jaar voor het eerst zijn eigen chips voor wifi en bluetooth te verwerken in producten. Dat werk gebeurt onder de werknaam Proxima en is bedoeld om Apple minder afhankelijk te maken van fabrikanten. Nu gebruikt Apple nog Broadcom-chips voor de draadloze verbindingen van apparaten.

Apple ontwerpt daarom al langer een eigen chip voor zowel wifi- als bluetoothverbindingen. Het bedrijf ontwerpt die zelf en laat ze produceren door TSMC, dat ook de Silicon-chips maakt. Begin vorig jaar leek het erop alsof Apple de ontwikkeling van de chips op een lager pitje zette, maar volgens Gurman gaat het daarmee volgend jaar juist weer beginnen. Aanvankelijk gebeurt dat in meerdere smarthomeapparaten, waaronder de HomePod Mini die volgend jaar uitkomt. Ook de Apple TV-settopbox zou die chip krijgen. In de daaropvolgende generatie iPads en Macs, die in 2026 komen, komt de Proxima-chip volgens Gurman ook te zitten. Waarschijnlijk gebruikt Apple die chips nog niet in iPhones maar in minder populaire producten, omdat het ze daarin het best kan testen. Ook zou de productiecapaciteit mogelijk een rol spelen; Broadcom kan chips maken in een veel grotere oplage, die wél geschikt zou zijn voor de iPhone-productie.

De stap zou een zwaar verlies voor Broadcom betekenen. Dat bedrijf is voor zo'n twintig procent van zijn omzet afhankelijk van Apple. Broadcom blijft overigens voorlopig nog wel andere onderdelen voor Apple maken, waaronder onderdelen voor de modem van iPhones en voor toekomstige cloudserverchips. Ook noemt Gurman vooralsnog niks over het gebruik van de Proxima-chip in de iPhone.