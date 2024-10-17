TSMC verwacht dat vraag naar AI-hardware lang aanhoudt na nieuw recordkwartaal

TSMC heeft in het derde kwartaal van 2024 niet alleen een recordomzet, maar ook een recordwinst geboekt. Dat maakte het bedrijf donderdagochtend bekend bij de presentatie van zijn financiële cijfers. Directeur C.C. Wei verwacht dat de vraag naar AI-hardware nog lange tijd zal aanhouden.

TSMC Europe Technology Symposium 2024 - C.C. Wei
TSMC-directeur C.C. Wei eerder dit jaar in Amsterdam

In de earnings call werd Wei gevraagd naar de houdbaarheid van de omzet uit AI-hardware, zoals gpu's die worden gebruikt voor het trainen van AI-modellen. De directeur noemde de vraag op dit moment 'insane' en zei dat we op dit moment 'pas naar het begin ervan' kijken. Wei denkt dat de vraag naar AI-chips 'nog vele jaren' zal aanhouden.

Het nieuwste 3nm-procedé maakte in het voorbije kwartaal twintig procent van TSMC's omzet uit, zo maakte het bedrijf bekend. Een kwartaal geleden was dat nog vijftien procent. Steeds meer chipontwerpers laten hun designs produceren op 3nm, waaronder Intel dat TSMC's N3-proces inzet voor Lunar Lake en Arrow Lake. Aan het begin van de levenscyclus van een nieuwe node neemt Apple traditiegetrouw de meeste chips af; de iPhone 15-serie was vorig jaar de eerste met een 3nm-soc.

Cpu's en gpu's, die TSMC allebei onder de noemer 'high performance computing' schaart, waren verantwoordelijk voor 51 procent van de omzet. Smartphonechips droegen voor 34 procent bij. Gekeken naar regio kwam 71 procent van de omzet voor rekening van Amerikaanse klanten, gevolgd door China met 11 procent. Slechts 3 procent van de omzet uit chips ging naar Europese klanten.

De Taiwanese chipfabrikant rapporteerde een omzet van 23,5 miljard Amerikaanse dollar over de periode van juli tot en met september van dit jaar. Dat is 13 procent meer dan vorig kwartaal en zelfs 36 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. De nettowinst bedroeg ruim 10 miljard dollar. Voor het vierde kwartaal verwacht TSMC opnieuw een recordomzet van meer dan 26 miljard.

De positieve cijfers van TSMC, waarmee het zowel zijn eigen verwachtingen als die van investeerders overtrof, volgen kort op teleurstellende cijfers van ASML. Dat moest zijn omzetverwachting voor 2025 naar beneden bijstellen doordat er minder chipmachines werden besteld. Intel en Samsung, de twee andere ASML-klanten die nog werken aan state-of-the-art productieprocedés, zitten in veel moeilijker vaarwater dan TSMC. Samsung kampt met lage yields en bood zijn excuses aan voor slechte financiële resultaten, terwijl Intel miljardenverliezen schrijft en al tienduizenden banen schrapte.

in USD Q3 2024 Q2 2024 Q3 2023 Verschil jaar-op-jaar
Omzet 23,5 miljard 20,8 miljard 17,3 miljard +36 procent
Nettowinst 10,1 miljard 7,7 miljard 6,6 miljard +53 procent
Nettowinstmarge 42,8 procent 36,8 procent 38,6 procent +4,2 procentpunt

Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

Feedback • 17-10-2024 09:54 38

17-10-2024 • 09:54

38

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Reacties (38)

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betwetor 17 oktober 2024 10:13
Ik snap dan ook niet waar de waardevermindering van ASML vandaan komt. Ze piekten misschien te snel, maar voor zover ik weet, wordt bijna elke CPU of GPU/AI accelerator gemaakt met hun machines. En er lijkt voorlopig geen concurrent in zicht.
semi70 @betwetor17 oktober 2024 10:54
Ik begrijp ook niet waarom we in Nederland niet de chips zelf maken. als je ziet dat er per kwartaal 10 miljard winst te behalen valt. beetje gek dat je de machines maakt dat goud kan produceren en dat je dat vervolgens verkoopt voor een relatief klein bedrag.
mariomario @semi7017 oktober 2024 11:35
Ik heb zelf een pan waar je eten in kan produceren. Helaas heb ik geen verstand van koken.
Het is vooral mijn vriendin die het eten kookt, in mijn pan.

Oftwel: het bezitten van een pan betekent niet dat je ook kan koken.
skelleniels @mariomario17 oktober 2024 13:26
Maar jij hebt die pan vast niet gemaakt? Dat doet ASML namelijk wel.
the_shadow @skelleniels17 oktober 2024 16:17
Het princiepe blijft hetzelfde: dat je weet hoe je de pan kan maken, zegt nog niet direct dat je optimaal gebruik kan maken van de pan om mee te koken.
aap @semi7017 oktober 2024 12:04
Ieder land/bedrijf dat ASML machines "mag" kopen zou zich dit kunnen afvragen.

Het produceren van chips is echter niet zo eenvoudig als een cleanroom inrichten van een cleanroom met wat ASML machines en gaan met de banaan. Het vereist een proces waarin ASML's en andere machines met elkaar samenwerken op een secure en herhaalbare manier. Het ontwikkelen en uitvoeren van zo'n proces is TSMC's toegevoegde waarde en is niet iets wat je zomaar even uit het niets kan reproduceren.

Kijk alleen maar naar hoe Intel de afgelopen jaren worstelt.
Blokmeister
@semi7017 oktober 2024 12:52
@mariomario hieronder slaat te spijker op zijn kop. Het maken van chips is ongelofelijk moeilijk. Het is een productieproces van talloze stappen waarbij elke stap cruciaal is. Je moet etsen, polijsten, spincoaten, doteren, materiaal deponeren (door processen als chemical vapor deposition, atomic layer deposition, enz.), inspecteren, ontwikkelen en ook wat fotolithografie doen. Een lithografie-apparaat van ASML doet alleen de laatste stap, en qua tijd neemt die minder dan een procent van het proces in. ASML is ongelofelijk goed in het bouwen van lithografiemachines, maar ze zijn blij dat ze zelf geen chips hoeven te bakken, het bouwen van die machines is al onmogelijk genoeg.

Een bedrijf als ATAG dat prima ovens kan bouwen, is niet persé goed in het bakken van brood. Ja, het begrijpt echt wel wat van hoe je brood moet bakken, en wat ertoe doet bij het bakproces. Maar als ATAG echt from scratch brood wil gaan bakken, moet het ineens graan gaan verbouwen, graan gaan telen, het kaf van het koren scheiden, graan malen, volgens het juiste recept het gemalen graan met gist, water en zout combineren, dat kneden, dat in vormen doen en vervolgens dat op de juiste manier afbakken in de ovens die ze zelf maken, om ze op het laatst nog eens te versnijden en te verpakken.

[Reactie gewijzigd door Blokmeister op 17 oktober 2024 12:52]

wjwithagen @semi7017 oktober 2024 21:44
He, niet weer deze discussie.
Elke keer komt deze reactie als het weer gaat over het feit dat ASML in Nederland staat.
(Dzee) Chips maken is echte topsport en daar heb je vakmensen voor nodig.
Gaat gewoon niet zomaar lukken in Nederland
latka @betwetor17 oktober 2024 10:27
Een hamer kost een paar euro, maar je kunt er honderden tafels en stoelen mee timmeren die per stuk een paar honderd euro kosten. Ik denk dat die keten ook wel een rol speelt: de machine an-sich heb je niets aan. Je hebt een TSMC nodig om de machine te 'vermarkten'.
ApexAlpha @latka17 oktober 2024 10:37
Tegelijk komt een ASML hamer met een groot onderhoudscontract waar ze ook flink aan verdienen.
latka @ApexAlpha17 oktober 2024 11:28
"According to Intel's website, each one of their CPUs cost about $40 to produce, AMD said that their CPUs cost about $17 to produce, and they are selling some of these CPUs for over $600. They're making an enormous profit on these"
Dus ja, de hamer kost doorlopend geld, maar het mag duidelijk zijn dat het grote geld toch echt verderop in het proces zit.
ApexAlpha @latka17 oktober 2024 11:31
Ja maar een cpu is net als medicijnen, het kost weinig om de nummer 2 t/m oneindig te produceren maar de 1e... Daar zitten alle kosten.
runeazn @latka17 oktober 2024 12:00
Als je dit zou door trekken, asml heeft 40000 werknemers dan zou amd er dus een factor 600/20~30 boven zitten. AMD zou dan 1.2 miljoen werknemers kunnen hebben. Nou dit is niet waar dus je mist iets in je vergelijking.

Nee het grote geld zit niet alleen aan het eind. Als je de midden man bent daar zit NIET het geld. Iedereen vind het leuk om de middenman eruit te halen, daarom trekt de 'fabrieksuitverkoop' mensen, omdat het lijkt dat de midden man minder marge pakt.

Nee, zowel in het begin en aan het eind word je rijk, olie als voorbeeld van begin/hamer. En als je de enige midden man bent en het begin en eind kan niet zonder, dan zit je toch echt met de man tsmc.

Wat je dus misste is wat nou als zo'n hamer maken (voor de grap) 13.7 nanocent(meter) kost per hamer. En je verkoopt een hamer voor 1 euro? Is toch ongeveer een factor 100000000 winst.

[Reactie gewijzigd door runeazn op 17 oktober 2024 12:01]

BarendBotje @latka17 oktober 2024 12:18
Wel grappig dat juist deze bedrijven zo hard roepen om het goedkoper maken van de machine, want het is het duurste in een fab. Echter krijgen ze er jaren met mega winsten uit, dus de vraag van de bedrijven aan ASML moet dus ook met een korrel zout genomen worden.
MiesvanderLippe @latka17 oktober 2024 11:13
Ik denk niet dat je de beurs als logische inputs en outputs moet zien. Neem als voorbeeld de waardering vs de winst en omzet van NVIDIA...
latka @MiesvanderLippe17 oktober 2024 11:24
Er zitten behoorlijke overcorrecties en torenhoge verwachtingen in, dat klopt. Maar uiteindelijk (over jaren uitgesmeerd) is het zo dat als er iets aan het begin van de keten gebeurt dat aan het einde ook effect heeft. Als ASML morgen besluit geen machine meer te verkopen aan TSMC dan is het zo gebeurt daar in Taiwan... geen input is geen output. Je kunt het even uitzingen/frauderen/maskeren maar als er uiteindelijk geen omzet is dan daalt het aandeel toch echt.
Scribe @betwetor17 oktober 2024 10:19
Puur economisch gedoe. Winst was lager dan verwacht dus mensen verkopen hun aandelen... Kan puur toeval zijn dat TSMC even geen nieuwe machines nodig heeft ofzo, denk diet dat het op lange termijn ook maar iets uitmaakt voor ASML.
JustRob @Scribe17 oktober 2024 10:24
De winst was niet lager, de verwachte winst in 2025 is lager omdat het aantal orders lager is dan dat analisten hadden verwacht.

Dit komt o.a. door Intel waar het op het moment niet zo lekker loopt en flink (lees: in de miljarden) bezuinigd wordt, maar ook door export restricties naar China, dat ongeveer de helft van hun machines kocht.

Zolang de verwachting is dat de groei niet door zal zetten, zal het aandeel niet stijgen. Maar dat is dus allemaal speculatief, wat de drijvende factor achter de aandelenmarkt is. pure speculatie, bij voorkeur onderbouwd door cijfers.
JackBol @betwetor17 oktober 2024 10:57
Het is een combinatie van problemen.

Er is momenteel nog geen revenue model voor AI. Leuk speelgoed, maar er is nog geen toepassing die miljarden aan omzet oplevert. ChatGPT 4o heeft met het subscriptie model een redelijk inkomstenstroom, maar het is nog niet gegarandeerd dat dit aanhoudt.

Daarnaast is momenteel niet de AI chip zelf het meest kritische onderdeel om AI te scalen, dat zijn momenteel datacenters en stroom. Je kan dus wel meer AI chips kopen, maar er is geen plek om deze aan te zetten en geld te laten verdienen.

Momenteel zijn er gigantische investeringen gaande in infrastructuur (energie, datacenter, glasvezel) om gigawatt+ AI clusters te bouwen. De afschrijftijd van die clusters is afhankelijk van hoeveel geld er met AI verdiend kan worden. Als dat in jaren gerekend moet worden, dan trekt ASML voorlopig nog niet aan, als dat in maanden gerekend gaat worden, dan zal er een enorme vraag naar 1.6A en 1.4A AI chips komen en zal ASML makkelijk weer >1000 gaan.
BarendBotje @JackBol17 oktober 2024 12:21
Grappig, want betere chips zijn wel degelijk mogelijk en nodig voor AI, zo heb je meer rekenkracht met evenveel of minder stroom die nodig is. Nieuwere chips met kleinere details zijn een stuk efficienter :)
Kapotlood @betwetor17 oktober 2024 11:13
ASML heeft wat last gehad van de restricties (vanuit de VS vooral) waardoor ze niet of minder konden leveren aan China… en China was een grote markt voor ze, dus dat heeft best wat impact gehad. En nu doemt het nieuws dat er verdere/strengere restricties komen, wat de prijs en verkoop verder drukt. Tel daarbij op dat Intel op 't moment niet lekker loopt en dan gaat 't ineens harder dan verwacht (ook al gaat Nvidia als een speer op 't moment)

Maar persoonlijk geloof ik nooit dat zoiets een lange termijn probleem kan zijn… uiteindelijk worden restricties ook weer opgeheven waardoor er nog een inhaalslag gemaakt kan worden. Daarnaast heeft China met ASML nog een meerjaren contract afgesloten 1-2 jaar terug.

Het was even slikken de afgelopen 2 dagen wat betreft de aandelen die YTD rond de 0% liggen, maar ik maak me er zelf niet zo druk om… ik geloof dat tot 't einde van het jaar de boel wel weer een beetje opkrabbelt, en de komende 2-3 jaar de groei weer op een normaler niveau zal liggen.

Ontopic: prachtige cijfers van TSMC trouwens zeg… die zullen de komende paar jaar ook wel lekker lopen als je daar in geinvesteerd hebt!
Rudie_V @betwetor17 oktober 2024 13:36
Ik heb de laatste tijd een aantal berichten voorbij zien komen waarin de bouw van foundries werd uitgesteld, dus het lijkt mij dat dat invloed heeft op ASML en verklaart waarom er minder chipmachines werden besteld waardoor weer het sentiment op de beurs wat daalde over de winstverwachtingen in de toekomst met een koersval als gevolg.
FalconerHG @betwetor17 oktober 2024 16:23
Dat heeft er alles mee te maken dat Intel op de rem trampte.

Het orderboek van ASML slonk met 50%. Dat is in z'n historie denk ik nog niet voorgekomen.

De afgelopen jaren (post-covid) werden er enorm veel plannen ontwikkelt voor nieuwe chip fabrieken, en daar zou ASML een groot leverancieer van machines voor worden. Heel veel van die plannen staan nu in ene in de ijskast. Met name door de problemen bij Intel. En dat vertaalt zich in een veel minder gevuld orderboek.

Beleggers sorteren altijd voor op de toekomst. De beurswaarde van een bedrijf is zelden een reflectie van de huidige waarde. Bijna altijd is het wat het in de toekomst zal gaan worden. ZEKER bij bedrijven die omringd zijn door veel hype (Tesla, ASML, Nvidia etc).

De toekomst van ASML ziet er volgens het orderboek echt veel minder rooskleurig uit.

Die fabrieken zijn naar alle waarschijnlijkheid gewoon nodig. Bereid je maar voor op heel erg dure hardware over een paar jaar als die geplande capaciteit online had moeten komen.
Advizor 17 oktober 2024 09:58
Dat lijkt me ook. AI staat nog maar in de kinderschoenen en zal de komende decennia nog veel verder groeien. Hopelijk op een veilige en gecontroleerde manier.
Alxndr @Advizor17 oktober 2024 11:45
Of het sterft een stille dood, net zoals 3D TV's, of het blijft nog decennia in limbo hangen, zoals VR en blockchain, ik denk persoonlijk het laatste.

AI, zeker de generatieve variant, heeft gewoon maar zeer beperkte praktische toepassingen en is 80% een hype IMHO.
ZenTex @Alxndr17 oktober 2024 13:50
Of je denkt zoals ik, dat we inderdaad nog aan de beginperiode staan van een revolutie zoals het internet.

Er zijn vele miljarden geïnvesteerd in hardware en datacenters voor AI, en dat doen de bedrijven niet zomaar.
Het is zomaar mogelijk dat binnen 5 á 10 jaar, achter alles AI zit. Van verkeer en logistiek, tot in consumenten software. Bijna niets wat potentieel baat kan hebben bij AI.er word momenteel ook zoveel in AI R&D gestopt, het kan bijna niet anders dat de toepassingen van AI een grote vlucht gaat nemen.

Dus koop nog snel even wat Nvidia aandelen in nu het nog goedkoop is. :Y) :Y)
raro007 17 oktober 2024 10:16
Slechts 3 procent van de omzet uit chips ging naar Europese klanten.
best wel triest en laat zien dat wij extreem achterlopen op amerika en china wat ons afhankelijkheid van hun alleen maar vergroot..
cyble 17 oktober 2024 10:19
En dit gaat zoveel verder dan alleen AI. Het is een enorme kostenbesparing op energieverbruik en schaalbaarheid van servers dat het niet alleen voor AI heel interessant is om hier in te investeren. AI is de aanjager van deze race, maar zeker niet de enige toepassing die hier van profiteert.
IlIlIllII 17 oktober 2024 10:23
@Tomas Hochstenbach Is het niet gebruikelijk om tabellen weer te geven van links naar rechts in chronologische volgorde? Nu begin je met Q3 2024 en ga je terug in de tijd.

Edit: ik zie dat je de tabel rechtstreeks van TSMC hebt overgenomen. In veel Aziatische landen leest/schrijft men van rechts naar links, maar westerse nieuwsbronnen doen dit meestal omdraaien voor hun eigen publicatie. Dat is nu niet gedaan.

[Reactie gewijzigd door IlIlIllII op 17 oktober 2024 10:29]

AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @IlIlIllII17 oktober 2024 11:41
Da's in de financiële wereld volgens mij juist de standaard. Als ik even gauw kijk doen iig Intel en AMD het ook zo, met het nieuwste kwartaal links.
IlIlIllII @Tomas Hochstenbach17 oktober 2024 11:44
Ah, dat zou goed kunnen! Ik heb niet specifiek naar financiële tabellen gekeken. Dank voor de reactie! _/-\o_
WildemanM @IlIlIllII17 oktober 2024 10:59
Je kan je ook over alles druk maken he xD

Inplaats van te kijken naar de stats en het te begrijpen gaan wij weer naar het zeiken.. treurig...
IlIlIllII @WildemanM17 oktober 2024 11:02
Zo'n nare reactie is dus absoluut nergens voor nodig. Ik heb geen probleem met het begrijpen van de cijfers. Ik geef alleen aan dat de auteur ze op een ongebruikelijke manier heeft weergegeven.

Niets meer, niets minder.

Edit: ik ga geen verdere moeite in deze discussie stoppen. Flamebaiten doe je maar ergens anders.

[Reactie gewijzigd door IlIlIllII op 17 oktober 2024 11:12]

WildemanM @IlIlIllII17 oktober 2024 11:07
Dus als je er geen probleem mee hebt, waarom verspil je dan je tijd ermee om zo een reactie te posten?
m0nkz 17 oktober 2024 11:43
TSMC is het bedrijf dat in mei dit jaar nog aangaf dat de high-NA extreme ultraviolet machines van ASML te duur waren (350mil. euro per stuk).
aap @m0nkz17 oktober 2024 12:08
Die machines zijn nog niet in gebruik bij TSMC, dus dat ze nu een mooie winst maken, staat volledig los van of die machines al dan niet (te) duur zijn.

De winstcijfers tonen op zijn best aan dat de huidige generatie ASML machines niet te duur zijn.
BarendBotje @aap17 oktober 2024 12:22
Tja op DUV gebied is er concurrentie, zodoende dat daar de kosten laag moeten blijven anders verlies je markt aandeel.
computerjunky @m0nkz17 oktober 2024 13:40
En ze maken dus 40+% winst en vonden het noodzakelijk om niet 1x maar 2x flink de prijs te verhogen.

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