TSMC verwacht dat vraag naar AI-hardware lang aanhoudt na nieuw recordkwartaal

TSMC heeft in het derde kwartaal van 2024 niet alleen een recordomzet, maar ook een recordwinst geboekt. Dat maakte het bedrijf donderdagochtend bekend bij de presentatie van zijn financiële cijfers. Directeur C.C. Wei verwacht dat de vraag naar AI-hardware nog lange tijd zal aanhouden.

TSMC-directeur C.C. Wei eerder dit jaar in Amsterdam

In de earnings call werd Wei gevraagd naar de houdbaarheid van de omzet uit AI-hardware, zoals gpu's die worden gebruikt voor het trainen van AI-modellen. De directeur noemde de vraag op dit moment 'insane' en zei dat we op dit moment 'pas naar het begin ervan' kijken. Wei denkt dat de vraag naar AI-chips 'nog vele jaren' zal aanhouden.

Het nieuwste 3nm-procedé maakte in het voorbije kwartaal twintig procent van TSMC's omzet uit, zo maakte het bedrijf bekend. Een kwartaal geleden was dat nog vijftien procent. Steeds meer chipontwerpers laten hun designs produceren op 3nm, waaronder Intel dat TSMC's N3-proces inzet voor Lunar Lake en Arrow Lake. Aan het begin van de levenscyclus van een nieuwe node neemt Apple traditiegetrouw de meeste chips af; de iPhone 15-serie was vorig jaar de eerste met een 3nm-soc.

Cpu's en gpu's, die TSMC allebei onder de noemer 'high performance computing' schaart, waren verantwoordelijk voor 51 procent van de omzet. Smartphonechips droegen voor 34 procent bij. Gekeken naar regio kwam 71 procent van de omzet voor rekening van Amerikaanse klanten, gevolgd door China met 11 procent. Slechts 3 procent van de omzet uit chips ging naar Europese klanten.

De Taiwanese chipfabrikant rapporteerde een omzet van 23,5 miljard Amerikaanse dollar over de periode van juli tot en met september van dit jaar. Dat is 13 procent meer dan vorig kwartaal en zelfs 36 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. De nettowinst bedroeg ruim 10 miljard dollar. Voor het vierde kwartaal verwacht TSMC opnieuw een recordomzet van meer dan 26 miljard.

De positieve cijfers van TSMC, waarmee het zowel zijn eigen verwachtingen als die van investeerders overtrof, volgen kort op teleurstellende cijfers van ASML. Dat moest zijn omzetverwachting voor 2025 naar beneden bijstellen doordat er minder chipmachines werden besteld. Intel en Samsung, de twee andere ASML-klanten die nog werken aan state-of-the-art productieprocedés, zitten in veel moeilijker vaarwater dan TSMC. Samsung kampt met lage yields en bood zijn excuses aan voor slechte financiële resultaten, terwijl Intel miljardenverliezen schrijft en al tienduizenden banen schrapte.