Nvidia toont visie voor toekomstige AI-accelerators met gestapeld ontwerp

Nvidia heeft zijn visie voor de toekomst van AI-chips gedeeld. Het bedrijf voorziet AI-accelerators met een gestapeld ontwerp, voorzien van verschillende gestapelde lagen met onder meer dram, gpu-chiplets en fotonische interconnects.

Nvidia deelde zijn toekomstvisie tijdens de IEDM 2024-conferentie in San Francisco, schrijft Dr. Ian Cutress van More than Moore. In een diagram toont het chipbedrijf een impressie van een chipontwerp dat bestaat uit verschillende lagen.

De chip zou bestaan uit een coldplate voor koeling met daaronder een laag met 3d-gestapeld dram. Daaronder zouden verschillende lagen met ieder vier gpu-chiplets zitten, wat suggereert dat Nvidia voorziet dat gpu-dies in de toekomst verticaal boven op elkaar gestapeld kunnen worden. Weer daaronder zou een interposer met geïntegreerde silicon photonics zitten, die dient als manier om de accelerator te verbinden met andere chips.

De chip zou voorzien worden van backside power delivery voor de stroomvoorziening en elektrische interconnects die de verschillende lagen met elkaar verbinden. De afbeelding deelt daarvan geen concreet voorbeeld, maar chipmakers zetten momenteel al technieken als hybrid bonding en microbumps in om gestapelde chips verticaal met elkaar te verbinden met een hoge bandbreedte. Onderzoeksinstelling imec sprak eerder al over mogelijke toekomstige chips die worden opgebouwd uit lagen, die mogelijk zouden voortborduren op dergelijke bestaande 2,5d- en 3d-packagingtechnieken.

Het is niet bekend wanneer dit soort chips daadwerkelijk op de markt zullen verschijnen. Dr. Ian Cutress speculeert dat Nvidia op zijn vroegst tussen 2028 en 2030 een dergelijke chip op de markt brengt, mede omdat silicon photonics momenteel nog niet grootschalig worden ingezet en omdat het koelen van dergelijke 3d-gestapelde chips nog een uitdaging blijft. De daadwerkelijke planning van Nvidia is onbekend.