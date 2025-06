Nvidia gaat jaarlijks nieuwe architectuur voor gpu's en AI-chips uitbrengen

Nvidia gaat jaarlijks een nieuwe architectuur voor gpu's en AI-chips uitbrengen, zo heeft het bedrijf gezegd. Tot nu toe was dat ongeveer elke twee jaar. De nieuwste generatie is Blackwell en de opvolger komt volgend jaar, zo heeft Nvidia aangekondigd.

Nvidia-ceo Jensen Huang zegt in een toelichting op de kwartaalcijfers dat het bedrijf overschakelt op een jaarlijks ritme. "Een berg aan chips komt eraan", zo zegt Huang. "En dan na Blackwell, zoals je al zei, komen er andere Blackwells. En dan is er een korte -- we zitten in een ritme van één jaar zoals we aan de wereld hebben uitgelegd."

Daarmee lijkt Nvidia een eerder gerucht te bevestigen dat de 'Rubin'-architectuur vanaf eind volgend jaar in productie zal gaan. De bedoeling is dat de nieuwe generaties wel op het gebied van software compatibel blijven met voorgaande generaties, zodat kopers van nieuwe chips geen extra moeite hoeven te doen voor upgrades. Het lijkt er door deze stap ook op dat er na de RTX5000-kaarten ook snel RTX6000-kaarten zullen komen.

Tot nu toe zit Nvidia op een tweejaarlijkse cadans, met Blackwell dit jaar, Hopper uit 2022 en Ampere uit 2020. De vraag naar AI-chips heeft de winst voor Nvidia flink opgedreven, zo blijkt uit de kwartaalcijfers. De omzet groeide met 262 procent naar 26 miljard dollar en het netto-inkomen steeg met 621 procent naar 14,8 miljard dollar.