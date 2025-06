Nvidia's omzet verdrievoudigt in jaar tijd door AI-chips

Nvidia had in het afgelopen kwartaal een omzet van 18,1 miljard dollar, wat een stijging is van 206 procent ten opzichte van een jaar eerder. Die verdrievoudiging komt vooral door de verkoop van AI-chips voor gebruik in datacenters, voor generatieve-AI-doeleinden.

Ruim driekwart van Nvidia's omzet kwam uit de datacentertak, namelijk 14,51 miljard dollar. Dit is 41 procent meer dan een kwartaal eerder en 279 procent meer dan een jaar eerder. Bij de toelichting van de kwartaalcijfers zegt cfo Colette Kress dat die stijging komt door de groei van generatieve AI bij zowel consumentendiensten als bij bedrijfsdiensten, zoals Adobe-software. Diensten als Adobe Firefly, ChatGPT, Microsoft 365 Copilot en Zoom AI Companion gebruiken Nvidia-hardware, voornamelijk het HGX-platform. Nvidia kondigde eerder in november een nieuwe gpu aan voor dat HGX-platform.

Het bedrijf verwacht dat de datacentermarkt blijft groeien en ook in de komende kwartalen voor omzetgroei blijft zorgen. Tegelijkertijd zijn er zorgen om exportbeperkingen naar China. De Chinese markt is goed voor ongeveer 20 tot 25 procent van Nvidia's datacenteromzet. "We verwachten dat de verkoop naar deze regio in het vierde kwartaal significant zal dalen." Het bedrijf denkt dit te kunnen compenseren door een sterke groei in andere regio's. Daarnaast wil het bedrijf chips uitbrengen die naar China geëxporteerd mogen worden.

Gaming was in het afgelopen kwartaal goed voor 2,86 miljard omzet, 15 procent meer dan een kwartaal eerder en een stijging van 81 procent in vergelijking met vorig jaar. Dit is een verdubbeling van de situatie voor de coronacrisis, ook al valt de gehele pc-markt nu wat tegen, zegt Nvidia. Het bedrijf zegt dat Nvidia het goed kan doen in de gamingmarkt 'vanwege de significante waarde die wij toevoegen met innovaties zoals RTX en DLSS'.

Toch verwacht Nvidia dat die gamingtak in het vierde kwartaal van 2023 om seizoensredenen minder zal opleveren dan in het derde kwartaal. Toch verwacht het bedrijf dat de omzet zal stijgen naar zo'n 20 miljard dollar vanwege de sterke groei vanuit de datacentermarkt. De nettowinst was in het derde kwartaal 9,24 miljard dollar, een stijging van 49 procent ten opzichte van het vorige kwartaal en een stijging van 1259 procent ten opzichte van een jaar eerder.