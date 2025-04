Reuters: OpenAI overweegt eigen AI-chips te maken

OpenAI onderzoekt volgens Reuters de mogelijkheden om zelf AI-chips te maken. Nu gebruikt het bedrijf hier vooral Nvidia-AI-gpu's voor, maar OpenAI is bang voor tekorten en oplopende kosten. Het bedrijf zou een overname overwegen voor de eigen AI-chips.

Het bedrijf werkt in ieder geval al een jaar aan verschillende oplossingen. Genoemd worden onder andere nauwere samenwerkingen met Nvidia en het zoeken naar andere leveranciers. De Reuters-bronnen zeggen dat het bedrijf daarnaast overweegt zelf AI-chips te maken.

Er worden nog geen technische details genoemd over die AI-chips. De stap naar zelf produceren zou in elk geval veel geld vragen; een bron uit de branche verwacht dat dit jaarlijks honderden miljoenen dollars en veel tijd zou kosten. Om dit proces te versnellen, zou OpenAI op zoek zijn naar een bedrijf om over te nemen. OpenAI zou al een overnamekandidaat in gedachten hebben en dit bedrijf ook hebben onderzocht, maar niet duidelijk is om welk bedrijf het gaat.

OpenAI is niet het eerste bedrijf dat zelf AI-chips wil maken. Zo nam Amazon in 2015 Annapurna Labs over om AI-chips te kunnen maken. Microsoft zou zelf ook aan AI-hardware werken die nu door OpenAI wordt getest.

Om als bedrijf te kunnen groeien, en sneller en betere generatieve-AI-verwerkingen te kunnen doen, heeft OpenAI AI-hardware nodig. Nu gebruikt het vooral Nvidia-hardware, bijvoorbeeld via een supercomputer van Microsoft die tienduizenden Nvidia-gpu's gebruikt. De gpu-fabrikant heeft volgens het persbureau tachtig procent van de AI-chipmarkt in handen. Naar verluidt onderzoekt de Franse marktwaakhond of Nvidia hierbij concurrentiebeperkend gedrag vertoont.