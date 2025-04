'Frankrijk doet inval bij Nvidia in onderzoek naar cloudcomputingmarkt'

De Franse marktwaakhond heeft deze week een inval gedaan bij de Franse tak van Nvidia naar aanleiding van een onderzoek naar concurrentiebeperkend gedrag. Dat schrijft The Wall Street Journal. De toezichthouder bevestigt dat er een inval is geweest, maar zegt niet bij wie.

De Franse toezichthouder Autorité de la concurrence zegt dat er eerder deze week een inval is geweest bij een bedrijf 'dat actief is op de gpu-markt'. De waakhond vermoedt dat dit bedrijf concurrentiebeperkend gedrag heeft vertoond binnen deze branche, specifiek in de cloudcomputingsector. De toezichthouder geeft verder geen details over de inval.

Volgens bronnen van The Wall Street Journal gaat het om Nvidia. Bij zo'n inval wordt normaliter het pand van het bedrijf onderzocht, worden computers en documenten onderzocht en meegenomen, en worden werknemers geïnterviewd. De Franse autoriteit zegt voor de inval toestemming te hebben gekregen van een rechter. De Autorité gaf eerder aan zich zorgen te maken over de cloudcomputingmarkt en in hoeverre grote bedrijven het lastig maken voor kleinere spelers om voet aan de grond te krijgen. Nvidia is wereldwijd de grootste leverancier van AI-gpu's die in cloudcomputing worden gebruikt voor het draaien van kunstmatige-intelligentietoepassingen, een markt die onlangs sterk is gegroeid.