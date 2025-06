Nvidia's kwartaalomzet en -winst stegen met honderden procenten door AI-gpu's

Nvidia behaalde in het vorige kwartaal een recordomzet en -winst. Dat kwam vooral door een explosieve stijging van gpu's voor datacenters waar kunstmatige-intelligentietoepassingen op draaien.

Nvidia haalde in het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van 13,51 miljard dollar, omgerekend zo'n 12,46 miljard euro. Dat is een stijging van 88 procent ten opzichte van het vorige kwartaal en zelfs 101 procent tegenover hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De nettowinst steeg nog harder; die ging ten opzichte van vorig kwartaal met 203 procent omhoog naar 6,2 miljard dollar, wat zelfs een stijging van maar liefst 843 procent is ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022.

De stijging is vooral te danken aan veel hogere leveringen in de datacenterafdeling van het bedrijf. Het gaat dan niet alleen om directe leveringen van gpu's aan datacenters, zoals modellen met een H100-gpu, maar om het hele ecosysteem met ook Mellanox-technologieën waarop Nvidia's AI-software draait. "Dit kwartaal meldden grote clouddienstproviders hun eigen enorme Nvidia H100-AI-infrastructuur", zegt ceo Jensen Huang. Hij zegt dat 'de race rondom generatieve AI' is begonnen.

Nvidia's resultaten overtroffen de verwachtingen van analisten, maar komen niet helemaal als een verrassing. In mei bleek al dat het bedrijf een beurswaarde van meer dan een biljoen dollar haalde. Het bedrijf gaf kort daarvoor al een veel betere winstvoorspelling af dan analisten daarvoor al dachten. Het bedrijf zei eerder dit jaar op de Computex-beurs al dat het zich meer wilde gaan richten op het inrichten van complete datacenters voor het trainen en draaien van AI-modellen, naast het leveren van gpu's. Tweakers schreef daar eerder al een achtergrondartikel over.