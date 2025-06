'Ontwikkeling van Googles AR-headsets en -software heeft veel interne problemen'

Google loopt intern tegen veel problemen aan bij het ontwikkelen van een eigen augmentedrealityheadset. De ontwikkeling van een headset onder de naam Project Moohan loopt minder goed dan verwacht, onder andere omdat maker Samsung strenge eisen stelt aan het werk.

Business Insider schrijft over de perikelen naar aanleiding van gesprekken met verschillende anonieme werknemers binnen Google. De problemen liggen in de ontwikkeling van Project Moohan. Dat is een samenwerkingsverband tussen Google en Samsung dat is opgestart nadat Google zijn eigen Project Iris stopzette. Business Insider berichtte daar in juni al over.

Al voor het stopzetten van Project Iris zou Google zich met Samsung richten op een andere mixedrealityheadset, die vooral door Samsung wordt ontwikkeld. Google zou daar met name de software voor maken, maar dat leverde problemen op voor Google. Samsung eiste tijdens de ontwikkeling dat Google-werknemers niet zouden werken aan de hardware van die headset. Het bedrijf zou bang zijn dat Google daarmee een concurrerend product zou maken.

Samsung zou daarnaast het project vertragen vanwege de aankomende release van Apples Vision Pro-headset. Samsung zou bang zijn dat de Moohan-headset niet kan voldoen aan de standaard van wat Apple op de markt wil brengen. Samsung zou nu mikken op een release in 2024, maar meerdere Google-werknemers zijn sceptisch dat dat wordt gehaald.

Mede daardoor moest Google verschillende andere projecten zoals Iris stopzetten. Inmiddels zou Google werken aan nieuwe teams die ook weer eigen software maken die fabrikanten kunnen gebruiken als ze zelf brillen maken. Dat is alleen mogelijk voor monoculaire brillen, ofwel mixedrealityheadsets waarbij een extra laag over de normale lens heen zit.