Cherry MX2A-switches volgen alle bestaande Cherry-toetsenbordschakelaars op

De Duitse fabrikant van toetsenbordschakelaars Cherry introduceert op de gamescom een nieuwe generatie switches. De MX2A-switches volgen alle bestaande schakelaars op en komen beschikbaar in alle bekende 'kleuren' met diverse eigenschappen.

Een van de belangrijkste verbeteringen in de MX2A-generatie is dat er direct bij de productie glijmiddel wordt aangebracht op de socket dome, de plek in de onderkant van de behuizing waarin de onderkant van de mechanische veer zit. Deze vorm van smering zou preciezer zijn dan het laten vallen van een druppeltje in de socket, zoals sommige fabrikanten van mechanische toetsenborden al doen. Het door Cherry gebruikte smeermiddel is op oliebasis en zou vergelijkbaar zijn met 'Krytox GPL 205 Grade 0', dat volgens de fabrikant veel door enthousiastelingen wordt gebruikt om zelf hun switches te smeren.

Verder moet een verdikking in het midden van de veer - denk aan een vat in plaats van een cilinder, maar dan heel subtiel - leiden tot minder vervorming en contact met de zijkant van de behuizing. Schrapende geluiden moeten daarmee zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook zes nieuwe 'ribben' op de stam van de switch dragen er volgens Cherry aan bij dat de veer zo recht mogelijk blijft en een 'ping'-geluid bij het loslaten van de toets uitblijft.

In 2013 verliep het originele patent op de Cherry MX-switches, waarna diverse, veelal Chinese fabrikanten met gelijkaardige ontwerpen op de markt kwamen. De MX2A-generatie brengt daar waarschijnlijk geen verandering in; de veranderingen zijn volgens de fabrikant te beperkt om te kunnen worden gepatenteerd.

Net als de originele Cherry MX-switches, die inkoopnummer MX1A hadden, komen de MX2A-schakelaars beschikbaar in tal van varianten. Het gaat in eerste instantie om alle fullsizevarianten: Red, Red Silent, Silver Speed, Black, Black Silent, Brown en Blue. Die bieden verschillende actuatiepunten en diverse combinaties van wel of geen hoorbare klik en voelbare feedback. Van elk type maakt Cherry vier versies: met en zonder rgb, en met modulaire of gesoldeerde mounting.

De nieuwe schakelaars zijn al in massaproductie en volgen alle bestaande Cherry-switches direct op, voor dezelfde inkoopprijzen. Wel is de verpakking aangepast van plastic containers naar zakken, wat een reductie van het plasticgebruik met negentig procent zou opleveren. Cherry's eigen merk Xtrfy komt op korte termijn met het eerste toetsenbord dat gebruikmaakt van de nieuwe schakelaars: de K5V2 Compact met een 65%-lay-out. Andere fabrikanten volgen waarschijnlijk begin 2024.

Gedetailleerde renders van de aanpassingen in de MX2A-switches. Sommige ervan zijn voor de duidelijkheid wat zwaarder aangezet dan ze daadwerkelijk zijn, zoals de 'vatvorm' van de veer.