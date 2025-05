ASUS ROG Azoth-gamingtoetsenbord krijgt verwisselbare switches en gasketmount

ASUS toont een nieuw ROG Azoth-toetsenbord tijdens de CES. Dit 75%-toetsenbord krijgt verwisselbare switches, een klein oledscherm en een behuizing met een gasketmount. De ROG Azoth komt eind januari beschikbaar.

Het ASUS ROG Azoth-toetsenbord krijgt een 75%-ontwerp, waarbij de gehele numpad ontbreekt en de rechterzijde van het toetsenbord nog iets verder is ingekort. Het toetsenbord wordt geleverd met ROG NX-switches, die vanuit de fabriek pre-lubed worden geleverd. De ROG Azoth beschikt ook over hotswapsockets en is daarmee ook compatibel met andere switches met de MX-stijl. ASUS zelf biedt blauwe, bruine en rode switches, respectievelijk met clicky, tactile en linear typgevoel. Het toetsenbord wordt daarnaast geleverd met pbt-keycaps, die volgens ASUS een 'cherry-achtig' profiel hebben.

Het toetsenbord beschikt over een klein 2"-oledscherm. Dat display kan via de ASUS Armoury Crate ingesteld worden om onder meer aangepaste animaties tonen, naast zaken als de cpu-temperatuur of het accuniveau van het toetsenbord. Het toetsenbord kan met een pc verbinden via bluetooth, een 2,4GHz-verbinding of USB-C. De behuizing van het toetsenbord bevat verder een siliconen gasketmount met drie lagen schuim die voor een gedempte typervaring moeten zorgen. ASUS noemt geen adviesprijs.