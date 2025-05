ASUS komt met ROG Raikiri Pro-controller met ingebouwd 1,3"-oledscherm

ASUS komt met een gamecontroller in zijn ROG-serie. Deze ROG Raikiri Pro beschikt onder meer over een klein oledscherm en herprogrammeerbare knoppen. De controller komt in het eerste kwartaal van dit jaar uit.

De ASUS ROG Raikiri Pro beschikt over een klein 1,3"-oledscherm bovenaan de controller. Volgens de fabrikant kunnen gebruikers daarop bijvoorbeeld eigen animaties tonen. Het scherm kan ook gebruikt worden om het accupercentage weer te geven of om te tonen of de ingebouwde microfoon gedempt is. Met twee knoppen op de controller kunnen gebruikers daarnaast tussen verschillende profielen wisselen.

Aan de achterkant van de controller zitten vier programmeerbare knoppen en trigger locks, waarmee de schouderknoppen vastgezet kunnen worden. Gebruikers kunnen de knoppen instellen via de ROG Armoury Crate-software. Ze kunnen daarmee ook het vibratieniveau of de deadzone van de thumbsticks instellen.

De controller werkt via bluetooth, USB-C of een 2,4GHz-verbinding. De controller heeft daarnaast een ingebouwde dac voor koptelefoons. De controller heeft een officiële Xbox-licentie van Microsoft en werkt ook op de pc. ASUS zegt niet wanneer de controller precies uitkomt en wat de adviesprijs wordt, hoewel de Raikiri Pro dit kwartaal nog moet verschijnen.