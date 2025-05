Samsung kondigt vermoedelijk zijn goedkoopste 5G-telefoon aan voor België

Samsung heeft de Galaxy A14 5G aangekondigd, vermoedelijk de goedkoopste 5G-telefoon in zijn line-up voor dit jaar. De telefoon komt over enkele maanden uit in België, over een release in Nederland is nog niets bekend.

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung belooft bij zijn A14 5G twee OS-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates, blijkt uit de aankondiging. Dat is iets minder dan de duurdere modellen, die doorgaans vier OS-upgrades en vijf jaar updates krijgen. Ten opzichte van concurrenten in deze prijsklasse is dat wel relatief veel, omdat andere fabrikanten er veelal na twee of drie jaar mee ophouden op het gebied van softwareondersteuning.

Ten opzichte van zijn voorganger is de A14 5G iets groter geworden, maar gebruikers krijgen daar ook een groter scherm voor terug met bovendien een hogere resolutie: 2400x1080 pixels, in plaats van 1600x720 pixels op de A13 5G.

De soc is weer een eigen model van Samsung, de Exynos 1330, zo bleek al uit eerdere certificeringen. Die biedt twee Cortex A78-kernen op 2,4GHz, gecombineerd met zes A55-kernen op 2GHz en een Mali G68MC4-gpu. Dat is een stuk krachtiger dan de Dimensity 700 van MediaTek van zijn voorganger. Samsung doet daar 4GB of 6GB aan werkgeheugen bij en 64GB of 128GB aan opslag, die uit te breiden is via een Micro-SDXC-slot.

De cameraset-up blijft grotendeels hetzelfde, alleen krijgt de frontcamera een upgrade van 5 megapixel naar 13 megapixel. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en is te laden met 15W via de USB-C-poort. Aan de zijkant zit een vingerafdrukscanner en de telefoon heeft een 3,5mm-jack voor het aansluiten van eigen headsets. De Galaxy A14 5G komt in maart uit in België voor een nog onbekende prijs. De A13 5G verscheen afgelopen voorjaar met een prijs rond 250 euro.