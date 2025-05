Samsung brengt Galaxy A14 5G-telefoon in maart ook uit in Nederland

Samsung brengt zijn Galaxy A14 5G-telefoon, de goedkoopste telefoon in zijn line-up met 5G, medio maart uit in Nederland. Dat zegt de fabrikant. Vorige week kwam al naar buiten dat de telefoon uit zou komen in België.

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung laat aan Tweakers weten dat de prijs van de smartphone in Nederland en België nog niet bekend is. De vorige telefoon in deze serie, de A13 5G, kwam vorig jaar uit voor rond 250 euro en het ligt voor de hand dat het nieuwe model ook voor rond die prijs in de winkels komt te liggen.

Vorige week kondigde Samsung de telefoon aan en toen bleek al dat hij in België zou uitkomen. Dat gebeurt, net als in Nederland, medio maart. De telefoon krijgt vanaf dan vier jaar ondersteuning: twee OS-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates. Zijn voorganger krijgt drie jaar lang beveiligingsupdates.

De soc is weer een eigen model van Samsung, de Exynos 1330, bleek al uit eerdere certificeringen. Die biedt twee Cortex A78-kernen op 2,4GHz, gecombineerd met zes A55-kernen op 2GHz en een Mali G68MC4-gpu. Dat is een stuk krachtiger dan de Dimensity 700 van MediaTek van zijn voorganger. Samsung doet daar 4 of 6GB aan werkgeheugen bij en 64 of 128GB opslag, die uit te breiden is via een microSDXC-slot.