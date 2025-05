KLM bevestigt datalek bij accounts in Flying Blue-spaarprogramma

Luchtvaartmaatschappijen KLM en Air France bevestigen dat kwaadwillenden mogelijk privégegevens van Flying Blue-klanten hebben ingezien. Er zouden geen betaalgegevens zijn buitgemaakt, zeggen de maatschappijen.

KLM: veilig lang wachtwoord? Mag niet

Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de Franse evenknie CNIL, bevestigt de maatschappij aan Tweakers. "We betreuren deze situatie", aldus woordvoerder Caroline van der Veeken. Het is onbekend om hoeveel klanten het ongeveer gaat. Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn er geen paspoort- of creditcardgegevens buitgemaakt. Wel kunnen het telefoonnummer, het mailadres en de laatste transacties van klanten zijn ingezien.

De meldingen van klanten verschenen sinds vrijdag online. Daaruit bleek al dat KLM de wachtwoorden van klanten had gereset om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Klanten konden via Wachtwoord Vergeten op de site een nieuw wachtwoord aanmaken. De luchtvaartmaatschappij heeft getroffen klanten op de hoogte gesteld.

KLM staat bij zijn Flying Blue-accounts geen lange wachtwoorden toe; ze moeten tussen acht en twaalf karakters lang zijn. Minder lange wachtwoorden zijn doorgaans makkelijker te kraken, ook als ze hoofdletters en symbolen bevatten. Het is onbekend hoe het datalek heeft kunnen gebeuren; KLM zegt niets over de oorzaak.