Moederbedrijf Vans, The North Face en Timberland meldt datalek na cyberaanval

Dit soort dingen zijn de reden waarom ik er dus echt niet van hou dat alle omgang die je hebt met winkels, gedigitaliseerd wordt.
Tuurlijk is het een maatschappelijke evolutie, alleen zit ze vol hiaten, zoals de -bijna structurele- tekortkomingen van het bedrijf/de winkel, om hun IT-systemen grondig(er) te beveiligen.
Hier is het volgens het artikel niet duidelijk of er klantengegevens werden gestolen, dat op zich vind ik al reden genoeg voor ongerustheid, in veel gevallen is het wel duidelijk dat er klantengegevens werden gestolen, en dan doorverkocht en verdeeld onder oplichtersbendes over de godganse wereld. En daar zitten jouw gegevens dan bij...
Voorbeeldje uit de echte wereld waarbij ik principieel weiger -in mijn economisch nadeel-: klantenkaarten, waarom kunnen die niet gewoon fysiek blijven?! en bij je zoveelste stempel krijg je zoveel procent of zoveel euro korting, zo moet de klant zijn e-mailadres, telefoonnummer, adres etc etc. niet achterlaten in een bijna per-definitie onveilig IT-beheerssysteem, aangeboden door 'the lowest bidder' en beheerd door de laagst-betaalde IT'er dat de winkel er wil op zetten....
"dan maar geen korting" is helaas een keuze dat ik meer en meer maak en moet maken.
Supermarkt: gedaan met kartonnen stempelkaartjes, je moet nu een app installeren en een keuze maken tussen 3 "kortingsmethodes" waarbij hoe méér privé-gegevens je met de winkel (en potentiële oplichters die vroeg of laat die gegevens stelen) deelt, hoe meer korting je krijgt... niet voor mij, dus dan maar de volle prijs betalen, altijd.
Idem in de dierenvoedingszaak... om maar een ander absurd voorbeeldje te geven: ook daar is het finaal gedaan met kartonnen stempelkaartjes, ook hiervoor moet je alwéér een àndere onveilige app downloaden, (al een eerste veiligheidsrisico want ook hun app's zijn vaak brak wat betreft gegevensveiligheid) waarin je -uiteraard- een account moet maken om zo je privé-gegevens alweer te delen met de winkel, waarna die in hun brakke databank opgeslagen worden, klaar om gestolen te worden en akkoord moet gaan om hun advertizingrotzooi te aanvaarden.... én je ook hier alweer, betaalt met je identiteit, met het delen van je surfgewoontes, koopgewoontes, en andere dingen die niemand zijn zaken hoeven te zijn...
...dus ook hier alweer: gedaan met om de 10 aankopen/stempels een mooie 5 of 10 euro winkelkorting te krijgen bij een volle kaart, neen, nu moet ik mijn privéleven -en gegevens delen via hun app om kans te maken op korting.
dan maar altijd alles volle prijs...
Belegde broodjes-zaak = idem, tegenwoordig heeft de broodjeswinkel via hun app m'n volle adres, e-mailadres, minstens 1 telefoonnummer en m'n surfgewoontes + historiek nodig voor een f***ing broodje-kaas.
...wat ik uiteraard weiger, maar dan loop ik weer korting mis natuurlijk want "sorry meneer, we doen geen stempelkaarten meer "want de bomen", alles gaat nu via de app"... nog wat greenwashing erbovenop dus...
Sorry, ik kan me daar echt aan ergeren. [/rant]
[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 23:50]