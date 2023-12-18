Moederbedrijf Vans, The North Face en Timberland meldt datalek na cyberaanval

VF Corporation, het moederbedrijf achter kleding- en schoenenmerken zoals Vans, The North Face en Timberland, waarschuwt voor een cyberaanval die mogelijk gevolgen heeft voor het uitvoeren van bestellingen voor de feestdagen. Ook zijn er mogelijk persoonlijke gegevens gestolen.

Het moederbedrijf van onder meer Vans, The North Face, Timberland, Eastpack, Kipling en Supreme merkte op 13 december voor het eerst 'ongeoorloofde gebeurtenissen' op in zijn IT-systemen, zo laat VF weten aan Engadget. Hackers zouden IT-systemen versleuteld hebben, maar ook bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens gestolen hebben.

Het is niet duidelijk om hoeveel en welke data het precies gaat. VF Corp. wilde niet ingaan op vragen van TechCrunch of er losgeld is gevraagd door de hackers. Ook is onbekend of er ook klanten zijn getroffen door de inbreuk. Vooralsnog is niet bekend wie er achter de aanval zit.

Hoewel de fysieke winkels van de merken geopend blijven en het mogelijk blijft om bestellingen te plaatsen, heeft VF Corp. te maken met de nodige 'operationele verstoringen', waardoor het uitvoeren van bestellingen vlak voor kerst wordt bemoeilijkt. Het is niet bekend wanneer de verstoringen zijn opgelost.

De melding van het datalek komt op de dag dat er nieuwe regels van kracht zijn voor het openbaren van datalekken. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission verplicht organisaties vanaf heden om cyberincidenten, waaronder datalekken, binnen vier werkdagen te melden aan de toezichthouder.