EasyPark: bij cyberaanval zijn ook gehashte wachtwoorden gestolen

EasyPark zegt dat er bij de cyberaanval van december ook 'gehashte versies van wachtwoorden' zijn gestolen. Het bedrijf meldt niet welke hash is gebruikt en van hoeveel klanten er wachtwoorden zijn gestolen. Het bedrijf zegt contact op te nemen met getroffen klanten.

"Onze analyse bevestigt dat gehashte versies van wachtwoorden ook deel uitmaakten van het datalek", schrijft EasyPark in een update. Het bedrijf zegt dat de wachtwoorden voor alle getroffen klanten al op 10 december gereset werden, toen het datalek ontdekt werd. Klanten die het wachtwoord ook voor andere diensten gebruikten, krijgen het advies dit wachtwoord te wijzigen.

EasyPark zegt contact op te nemen met klanten waarvan het gehashte wachtwoord is gelekt, via een e-mail, sms of pushmelding. Het bedrijf zegt niet op welke termijn dit zal gebeuren; de eerdere communicatie over het datalek verliep stapsgewijs en duurde meerdere weken. Naast EasyPark-klanten kunnen ook Parkmobile-klanten getroffen zijn door het datalek. Het lek zat in het EasyPark-selfservice-webportaal.

Het bedrijf meldde het datalek op 14 december. Het lek was onderdeel van een cyberaanval die op 10 december plaatsvond. Daarbij zijn, naast gehashte wachtwoorden, ook namen, telefoonnummers, adressen, e-mailadressen en 'enkele cijfers van IBAN- of creditcardnummers' ingezien. Het bedrijf sprak destijds over 'niet-gevoelige data'.