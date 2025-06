Met bijdragen van Willem de Moor en Tomas Hochstenbach.

De GeForce RTX 4090 is Nvidia’s nieuwste vlaggenschip en markeert het begin van een nieuwe generatie videokaarten. Deze high-end videokaart moet volgens de fabrikant een flinke stap in maximale prestaties zetten, veel efficiënter werken en dankzij slimme nieuwe technieken hogere framerates op hogere resoluties mogelijk maken. De basis voor dit nieuwe topmodel is de AD102-chip, de grootste gpu binnen de Ada Lovelace-architectuur.

Als we kijken naar de gpu die het hart van de RTX 4090 vormt, valt onmiddellijk op dat we met een topmodel van de volgende generatie te maken hebben. Met TSMC’s 4nm-productieprocedé kan Nvidia beduidend meer transistors op dezelfde oppervlakte kwijt dan het met Samsungs 8nm bij de RTX 30-serie kon. Dat betekent dat we een flinke toename in het aantal transistors zien, terwijl de totale oppervlakte van de chip juist iets kleiner is dan bij de GA102-gpu die voor de topmodellen van de vorige generatie werd gebruikt. De sprong gaat van 28 miljard naar 76,3 miljard transistors, terwijl de diesize van 628 naar 608mm² is teruggebracht. Dat de prestaties er flink op vooruit zijn gegaan, bespraken we al in onze gpu-review van de RTX 4090. In deze round-up kijken hoe vier verschillende custom RTX 4090-kaarten zich tot elkaar en tot de Founders Edition verhouden.