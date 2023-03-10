Nvidia haalt GeForce RTX 30 Founders Edition-gpu's uit zijn eigen webwinkels

Nvidia lijkt gestopt te zijn met het verkopen van zijn GeForce RTX 30-serie Founders Edition-gpu's. Het bedrijf heeft de videokaarten uit zijn webwinkel gehaald. Nvidia biedt nog wel RTX 30-videokaarten van andere fabrikanten in zijn eigen webshop.

Nvidia heeft de RTX 30 Founders Editions onlangs van zowel zijn Amerikaanse webshop als zijn verschillende webwinkels voor EU-landen geschrapt, merkte Franse techwebsite Cowcotland op. Op het moment van schrijven zijn alle Founders Edition-gpu's die Nvidia aanbiedt in de RTX 30-serie, van de RTX 3060 Ti tot de RTX 3090 Ti, niet langer beschikbaar via de Nvidia-webwinkel.

Nvidia's webshop biedt nog wel Ampere-videokaarten met aangepast ontwerp van andere fabrikanten, naast Founders Editions van de nieuwere GeForce RTX 40-serie. De RTX 30 Founders Editions lijken daarnaast nog beschikbaar bij andere grote retailers, zoals Amazon, schrijft ook Tom's Hardware. Het is niet bekend of die op termijn leverbaar blijven, of dat dit nog restvoorraden betreffen.

De eerste GeForce RTX 30-videokaarten werden in september 2020 aangekondigd. Het betroffen de eerste gpu's op Nvidia's Ampere-architectuur. Inmiddels heeft Nvidia zijn eerste videokaarten in de nieuwere RTX 40-serie aangekondigd en uitgebracht, hoewel in die line-up de midrange-gpu's als een RTX 4060 en RTX 4070 nog ontbreken.

Nvidia GeForce-webwinkel zonder RTX 30 FE's

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-03-2023 18:01 24

10-03-2023 • 18:01

24

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Reacties (24)

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BlackEasterEgg 10 maart 2023 18:28
Achterlijk dure kaarten, zullen we ooit nog een top model zien onder de 1000 euro, waarschijnlijk niet. Als ik me goed kan herinneren kocht ik onder de 600 een gtx 980.
field33P @BlackEasterEgg10 maart 2023 20:34
Vast wel. Nvidia zit met gigantische overschotten doordat ze tijdens de cryptobubbel en pandemie de prijzen flink dachten te kunnen verhogen, nu hebben ze net als iedere techfirma teruglopende afzet. Dus ze moeten weer wel richting het oude prijspeil, maar bedrijven gaan doorgaans makkelijker omhoog dan omlaag. Dat zien we nu al in de Pricewatch.
xtrmx @field33P10 maart 2023 22:48
Wordt alleen maar erger. Door deze achterlijke prijzen te vragen hebben ze een hele generatie tieners naar consoles gepushed die zonder PC gaming opgroeien, en dus ook in de toekomst geen kaart zullen kopen.
field33P @xtrmx10 maart 2023 22:56
Consoles die, uhh, ook langdurig slecht leverbaar zijn geweest tegen hoge prijzen. Ik denk dat het los zal lopen.

[Reactie gewijzigd door field33P op 24 juli 2024 04:48]

GekkePrutser @BlackEasterEgg10 maart 2023 19:33
De FE's waren grappig gezien juist de goedkoopste die je kon krijgen de laatste jaren, toen de webshops de prijzen zo opdreven vanwege de schaarste. De FE's gingen voor de adviesprijs weg.

Ik had mijn 3080Ti voor 1199 en dat was een heel nette prijs (en dat was al na een prijsverhoging)

Ik vind de FE's ook veel beter gebouwd dan de third party kaarten. Mooi strak design, geen uitstekende heatpipes, geen stukken PCB onbedekt behalve de connector. Stevige metalen constructie. Ik zou er zelfs wat meer voor over hebben dan een third party kaart.
JDx
@GekkePrutser10 maart 2023 19:38
Die is helemaal obsolete geworden, de snellere 4070 TI koop je nu voor minder, je ziet hem ook amper nog.
GekkePrutser @JDx11 maart 2023 16:32
Obsolete als je hem nu zou kopen. Maar in mijn systeem werkt hij natuurlijk nog steeds perfect :)

Als ik ga upgraden wil ik echt een flinke boost en dan is de 4090 eigenlijk de enige optie. En die is me nog te duur.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 04:48]

JDx
@GekkePrutser11 maart 2023 18:50
Dat klopt :)
biggydeen2 @JDx10 maart 2023 20:45
Vrijwel elke kaart is twee jaar na release obsolete.
dasiro @biggydeen211 maart 2023 00:03
als je enkel de nieuwste en zwaarste games speelt, ik kom nog niet aan de limiet van m'n 1070 en als het zo ver is, dan neem ik de 3070 van m'n vriendin wel over die wel dat soort spellen speelt.
Waarez @BlackEasterEgg10 maart 2023 18:32
Tja. Mijn oude gtx 1070 (gekocht 320 euro tweedehands) 5 jaar later verkocht voor 350 euro hier op tweakers. Vervolgens de RTX3070 FE nieuw gekocht voor 499 euro, een dik jaartje geleden intussen.. mij hoor je niet klagen. Het is maar hoe je het bekijkt.
Eren @Waarez10 maart 2023 18:50
Hij heeft het ook niet over de 3000 series.. Die kon je nog voor een redelijk prijs kopen als je altijd alerts was of een bot had.

Een 4080 FE kost 1.399 Euro. Een 3080 kon je kopen voor 750 Euro ongeveer via notebooksbilliger. Genoeg schaamteloze Tweakers op V&A die een deel waren van de probleem videokaart tekorten.

[Reactie gewijzigd door Eren op 24 juli 2024 04:48]

Waarez @Eren10 maart 2023 19:11
Je hebt zeker een punt, maar laten we nog even wachten op de 4070 en kijken voor hoeveel die over de toonbank gaat.
LongTimeAgo @BlackEasterEgg10 maart 2023 18:35
De 1060 6GB kocht ik nieuw voor 300 euro.
De RTX2070 een paar maanden na release voor 400.

Deze prijzen zijn gewoon niet normaal. Zelfs met inflatie.
SuperDre
@LongTimeAgo10 maart 2023 18:45
Huh? 2070 voor 400 euro? Dat moet wel een super aanbieding zijn geweest, want de 2060super heb ik de goedkoopste in de aanbieding toen nog 370 euro voor moeten betalen.
LongTimeAgo @SuperDre10 maart 2023 19:07
Ja het was een cyber monday aanbieding van Gigabyte. Geen OC of speciale versie ook. Gewoon hun basis versie. Prima kaart die alsnog prima te overclocken was in een koele kast.
miknic @BlackEasterEgg10 maart 2023 19:14
Heb de RTX3080 met release voor 720 euro gekocht. Daarna werden ze pas zo achterlijk duur.
JDx
@BlackEasterEgg10 maart 2023 19:26
Klopt mijn 980 was ook iets van 580 euro ofzo.

Mijn 3060 TI TUF was 770, ben er nog steeds er bij mee. Prachtkaart, die haal je nu voor 499?

Top model was toch altijd al 1000+ de Titan?

De 3080 kan je inmiddels al krijgen voor 799, zijn wel al lastig te vinden. De 4080 mag naar 1099.

Even wachten tot de 4060 en 4070 komt, dan trekt die alles nog wat omlaag hopelijk.

[Reactie gewijzigd door JDx op 24 juli 2024 04:48]

YangWenli @BlackEasterEgg10 maart 2023 20:41
Middenklasse kaarten gaan al bijna over de 1000 :'(
Schway @BlackEasterEgg11 maart 2023 03:42
Nope, en deels komt dat door de lage waarde van geld tegenwoordig
Jean luc Picard @BlackEasterEgg11 maart 2023 22:27
Wat verdiende je toen een nu?
MSalters @BlackEasterEgg11 maart 2023 23:46
Het eerste topmodel wat de $1000 aantikte was de originele Titan. Dat is inmiddels al 10 jaar geleden, en we hebben sindsdien wel wat inflatie gehad.
field33P 10 maart 2023 18:31
Waarschijnlijk zullen ze de productiecapaciteit voor hun eigen bordjes willen wijden aan de meest recente chips, terwijl de OEMs vrolijk door mogen gaan met het opmaken van de gigantische voorraad van 30-serie chips.
SuperDre
@field33P10 maart 2023 18:46
Dat lijkt mij ook de beste verklaring, de 40xx serie zal nu langzaam aan ook de lagere versies, 4070 en 4060, gaan produceren.

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