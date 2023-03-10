Nvidia haalt GeForce RTX 30 Founders Edition-gpu's uit zijn eigen webwinkels

Nvidia lijkt gestopt te zijn met het verkopen van zijn GeForce RTX 30-serie Founders Edition-gpu's. Het bedrijf heeft de videokaarten uit zijn webwinkel gehaald. Nvidia biedt nog wel RTX 30-videokaarten van andere fabrikanten in zijn eigen webshop.

Nvidia heeft de RTX 30 Founders Editions onlangs van zowel zijn Amerikaanse webshop als zijn verschillende webwinkels voor EU-landen geschrapt, merkte Franse techwebsite Cowcotland op. Op het moment van schrijven zijn alle Founders Edition-gpu's die Nvidia aanbiedt in de RTX 30-serie, van de RTX 3060 Ti tot de RTX 3090 Ti, niet langer beschikbaar via de Nvidia-webwinkel.

Nvidia's webshop biedt nog wel Ampere-videokaarten met aangepast ontwerp van andere fabrikanten, naast Founders Editions van de nieuwere GeForce RTX 40-serie. De RTX 30 Founders Editions lijken daarnaast nog beschikbaar bij andere grote retailers, zoals Amazon, schrijft ook Tom's Hardware. Het is niet bekend of die op termijn leverbaar blijven, of dat dit nog restvoorraden betreffen.

De eerste GeForce RTX 30-videokaarten werden in september 2020 aangekondigd. Het betroffen de eerste gpu's op Nvidia's Ampere-architectuur. Inmiddels heeft Nvidia zijn eerste videokaarten in de nieuwere RTX 40-serie aangekondigd en uitgebracht, hoewel in die line-up de midrange-gpu's als een RTX 4060 en RTX 4070 nog ontbreken.