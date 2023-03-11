Gerucht: Nvidia RTX 4070 is vanaf 13 april te koop

Nvidia introduceert volgens een gerucht de RTX 4070 op 13 april. Eerdere geruchten wezen ook al op de introductie van de videokaart in de maand april. Het is nog niet duidelijk hoeveel de RTX 4070 uiteindelijk zal kosten.

Het gerucht komt van Twitter-gebruiker en leaker Hongxing2020 die volgens VideoCardz in het verleden al betrouwbare informatie heeft gegeven over releases van Nvidia-gpu’s. De leaker vermeldt buiten de datum geen verdere details. VideoCardz merkt op dat er op 21 maart een evenement plaatsvindt waarbij de ceo van Nvidia een keynote zal houden en vermoedelijk ook over aankomende producten zal vertellen.

Het is niet de eerste keer dat er geruchten over de RTX 4070 worden verspreid. Techwebsite Wccftech heeft enkele maanden geleden vermoedelijke specificaties van de RTX 4070 gepubliceerd. Die zou 5.888 CUDA-cores bevatten, 12GB aan GDDR6X-geheugen en 36MB aan L2-cachegeheugen. De RTX 4070 heeft volgens VideoCardz een tdp van 200W.