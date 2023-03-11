Gerucht: Nvidia RTX 4070 is vanaf 13 april te koop

Lijkt me een redelijk discutabele stelling die je daar aanneemt. Vroeger, tijdens de opkomst van 3D-games in de late jaren 90 en begin 2000 was over het algemeen de gemiddelde framerate ergens tussen de 60 en de 30 fps, soms zelfs lager. Een keuze die de spelontwikkelaar (vaak) voor je maakte omdat ze, naast beperkingen rondom platformondersteuning, een beperkt 'performancebudget' hadden en dus keuzes moesten maken tussen meer FPS of meer polygonen, meer effecten, of wat dan ook, en ze kozen (vaak), natuurlijk tot een bepaalde hoogte, voor het laatste. Menu's en cutscenes liepen vaak in een hogere fps dan het spel zelf.
Zo werden in Unreal Tournament uit 1999 maps vaak ontworpen met een beperkt aantal objecten om de prestaties stabiel te houden. Over het algemeen was het aanbevolen om niet meer dan 100-150 objecten tegelijkertijd in beeld te hebben, afhankelijk van de grootte en complexiteit van de objecten.
In the pre-high definition era, regional video formats standardized TV performance parameters. In Europe, that format was called PAL and had a refresh rate of 50hz and a frame rate of 25 fps. In North America, the format was NTSC, and had a higher refresh rate of 60hz and a standard frame rate of 30fps.
Zelf heb ik een veel te dure game PC met dito 4K scherm en daaruit kan ik concluderen dat 30 fps op 4k prima speelbaar is als bare minimum zolang er geen drops zijn. Het zijn genoeg frames om tijdens het spelen alles te kunnen doen wat je zou moeten doen. Betekend dit dat je de meest perfecte game-ervaring hebt? Nee, natuurlijk niet. Het is natuurlijk genre afhankelijk en binnen het genre ook nog eens afhankelijk of het spel een fast paced first person shooters is of een RTS waarbij je lekker rustig van bovenaf, met niet al te vele units, aan het klikken bent.
Echter, idealiter zou je een zo hoog mogelijke frame rate willen hebben. Zelfs bij 240 vs 144 merk je dat de eerste een stukje smoother is en dat kan weldegelijk uitmaken in je prestaties. Zeker bij fast paced games is het fijn voor objectherkenning (er loopt iets) of om meer up to date frames te hebben om op te schieten en dus sneller kan klikken op de correcte plaats.
Linus Tech Tips heeft bijvoorbeeld een test gedaan waarbij vijf personen CS Go speelde op drie monitoren van 60, 144 en 240 en ook daaruit kwam naar voren dat je gemiddeld beter af bent met een hogere frame rate. De reactietijd van de (meeste) proefpersonen was bij elke increase in frame rate sneller.
De meerwaarde van bijvoorbeeld een hoger Hz scherm is er dus wel degelijk, waar de limiet van effectief gebruik ligt kan ik zo niet vinden maar die ligt dus in ieder geval wel boven de 240 Hz die op dit moment op de markt te vinden zijn. Het lijkt me dat een scherm met 500 Hz zeker een effectieve toevoeging kan zijn voor voor gamers (Fast paced shooters, in de toekomst vr?, pro drone vliegen) met een degelijke use case.
Conclusie:
Naar mijn idee is 4K30 prima speelbaar zolang je niet onder deze ondergrens schiet. Voor alle pracht en praal en als minimum prima te gebruiken, zeker in single player games. Wil je competitief spelen? Dan moet je een afweging gaan maken tussen 'pracht en praal' en prestatie. 30fps voldoet dan prima, maar er is reeds aangetoond dat, zeker bij first person shooters, meer fps een betere prestatie oplevert en je dan misschien toch voor een lagere resolutie of settings kunt gaan. Daarbij niet zeggende dat 30fps onspeelbaar is maar je met een hogere framerate gewoon nog beter kunt spelen.
Vergeet we een belangrijk detail nog niet weten: De prijs.... die zal uiteindelijk voor een groot deel bepalen of bovenstaande acceptabel (wanneer deze goedkoop is) is of juist iets is wat teleurstelt (wanneer je de hoofdprijs betaald en hier dus ook iets terug voor mag verwachten).
Zie ook: jdh009 in 'BOE toont eerste full-hd-monitor met 500Hz-refreshrate'
[Reactie gewijzigd door jdh009 op 24 juli 2024 06:49]