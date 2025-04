EEC-registratie noemt komst MSI GeForce RTX 4070-videokaarten met 12GB geheugen

Er zijn verschillende GeForce RTX 4070-videokaarten van MSI bij de Eurasian Economic Commission geregistreerd. Deze registraties bevestigen onder meer dat de videokaarten beschikken over 12GB. Volgens eerdere geruchten komt de RTX 4070 medio april uit.

De registratie van MSI is onlangs verschenen bij de EEC, waar vaker onaangekondigde videokaarten vroegtijdig verschijnen. Het bedrijf lijkt met acht verschillende modellen te komen in de Ventus-, Gaming Trio- en Suprim-series, merkte Twitter-gebruiker harukaze5719 op. Alle modellen hebben een geheugenhoeveelheid van 12GB in de productnaam. Daarmee lijken eerdere geruchten over de RTX 4070 bevestigd te worden. Die stelden al dat die videokaart 12GB GDDR6X-geheugen zou krijgen. Een software-update van Gigabyte noemde eerder ook al een GeForce RTX 4070 12GB.

Naar verluidt krijgt de RTX 4070 een AD104-gpu met 5888 CUDA-cores en een tdp van 200 tot 225W. De videokaart krijgt mogelijk 12GB GDDR6X-geheugen, een 192bit-geheugenbus en een bandbreedte van 504GB/s. De videokaart zou op 13 april uitkomen. Reviews van de Founders Edition zouden een dag eerder verschijnen; het reviewembargo van aangepaste varianten zou op de dag van release verlopen, stelde VideoCardz eerder.