Nvidia erkent bug in GeForce-driver 531.18 die resulteert in hoger cpu-verbruik

Nvidia erkent een bug in zijn recentste GeForce-gpu-drivers, die resulteert in hoger cpu-verbruik. Het bedrijf heeft de bug toegevoegd aan zijn lijst met bekende problemen. Het is niet bekend wanneer Nvidia met een oplossing komt.

De bug zit in Nvidia Game Ready-driverversie 531.18, die vorige week uitkwam en onder meer RTX Video Super Resolution introduceerde. De driver kan na de update meer dan tien procent van de cpu verbruiken na het inloggen of het afsluiten van games, merkte The Verge-journalist Tom Warren op.

Nvidia erkent het probleem op zijn forum, waar de bug is toegevoegd aan de lijst met bekende problemen. De gpu-maker zegt dat het probleem kan zorgen voor 'hoger cpu-verbruik door de Nvidia-container na het afsluiten van games'. Een gebruiker meldt op het Nvidia-forum bijvoorbeeld dat de driver vijftien procent van zijn cpu gebruikte. Het bedrijf geeft geen indicatie voor wanneer het met een hotfix komt. Het probleem kan in de tussentijd worden opgelost door een oude driver te installeren.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 06-03-2023 13:42
75 • submitter: Xtuv

06-03-2023 • 13:42

75

Submitter: Xtuv

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Reacties (75)

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MikeRoG 6 maart 2023 14:56
NVIDIA heeft al gevonden wat dit veroorzaakt en heeft al op hen GeForce Furum gezegd dat dit opgelost is in de volgende driver. Die, over ongeveer 3 weken komt i.v.m. The last of us.
https://www.nvidia.com/en...d-released-22823/3329101/

De bugje zit in de Nvidia Game Session Telemetry Plugin. Het verwijderen of blokkeren van NvGSTPlugin.dll is al genoeg om de issue te stoppen.
https://www.reddit.com/r/.../11e7ukr/comment/jam16da/

Deze driver heeft nog wel ergere bug wat BSODS veroorzaakt op;
[Notebook] Random bugcheck may be observed on certain laptops with GeForce GTX 10/MX250/350 series GPUs [4008527]
Nimja @MikeRoG6 maart 2023 16:08
Ik snap niet dat dit niet een opt-out heeft in de installatie.
MikeRoG @Nimja6 maart 2023 16:39
Officieel niet nee. Maar met het tooltje: nvcleanstall kan dat wel.
nullbyte @Nimja6 maart 2023 17:45
De telemetry zal gebruikt worden om het bestaan van bugs als deze en de oorzaak er van vast te stellen en te analyseren. Een opt-out is een schot in eigen voet.
Verwijderd @nullbyte8 maart 2023 01:54
Dat is natuurlijk de halve waarheid. Ja, bugs worden door telemetry sneller worden gefixed. Maar niet iedereen heeft zin in een leverancier die continu ‘over de schouder meekijkt’.

Dat gezegd, gamersnexus heeft in het verleden de privacy Eula doorgenomen en er wordt geen informatie extern gedeeld. Maar als dit optioneel zou zijn, zou dit wel privacy vriendelijker zijn.
nullbyte @Verwijderd8 maart 2023 14:38
Maar niet iedereen heeft zin in een leverancier die continu ‘over de schouder meekijkt’.
Klopt, en mijn ervaring is dat de meeste van die pirvacy (over)gevoelige mensen die daar niet op zitten te wachten op Tweakers zitten. De rest van de wereld boeit het blijkbaar weinig. Dat Google, Microsoft en Facebook al dan geen persoonlijke data van gebruikers verkopen is geen geheim. Toch boeit het menigeen weinig want de wereld blijft massaal deze diensten waarbij de gebruiker het product is gebruiken.

Windows zit ook vol met telemetry die naar adservers belt vanaf het eerste opstart momentje. Shutup 10 is hier een mooie oplossing voor. (Of een leuke Linux distro) Desalniettemin worden er (0day) kwetsbaarheden ontdekt door b.v. Microsoft telemetry CVE-2021-40444 of door MS Crashreports CVE-2018-8611. En dit zijn niet de enige 2 die op deze wijze boven zijn komen drijven.

Er is dus uiteraard verschil tussen meekijken en meekijken. Ik vermoed dat Nvidia geen gebruikersdata aan advertentiebedrijven verkoopt dus deze telemetry lijkt mij uitstekend. Ik zit namelijk niet te wachten op maanden onnodige extra CPU load.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 23 juli 2024 22:54]

Verwijderd @nullbyte8 maart 2023 15:06
Haha, helemaal mee eens hoor. Zeker de tweakers opmerking. Ik wou alleen wat balans in de reactie geven. ;)
nullbyte @Verwijderd8 maart 2023 17:01
Ach ja, hoe meer men weet. Ignorance is bliss zeggen ze wel eens in het buitenland. ;)
TheDeeGee @Nimja6 maart 2023 16:13
Gelukkig niet zeg, dan zet iedereen het uit en is het einde zoek wat goeie drivers betreft.
Nimja @TheDeeGee6 maart 2023 19:13
Dit is niet de eerste keer dat de Telemetry drivers problemen geven, een mogelijkheid om het uit te zetten is meestal alleen maar een probleem voor power users, gewone users doen dat nooit.
ViPER_DMRT @Nimja8 maart 2023 01:08
Telemetry is over de rug van de gebruiker natuurlijk, heb net 2K voor een GPU neer kunnen leggen,
Heb vandaag niet gekeken, maar gisteren was ik nog geen $590.08B waard, denk dat je best wel wat van Nvidia mag verwachten....

Weekje shellen op een NVIDIA DGX A100 en we zijn weer vrienden .... zo ben ik ook weer.
Sayko @MikeRoG6 maart 2023 17:09
Gpu bakker blijf bij je leest. En ik mij maar ergeren aan mijn opstijgende legion 5
mcompagner @MikeRoG7 maart 2023 12:24
Dat verklaard denk ik waarom ik sinds afgelopen week al twee keer een BSOD heb gehad, code nvlddmkm.sys
Alxndr 6 maart 2023 13:53
Hier een link naar de vorige versie:

Version: 528.49 WHQL
Release Date: 2023.2.8
Operating System: Windows 10 64-bit, Windows 11
Language: English (US)
File Size: 814.59 MB

https://www.nvidia.com/do...esults.aspx/199654/en-us/
Seroczynski @Alxndr6 maart 2023 13:58
Kan je dit gewoon zo installeren, of krijg je dan een melding dat er al een nieuwere versie is geïnstalleerd?
Alxndr @Seroczynski6 maart 2023 14:07
Net geinstalleerd, zonder waarschuwing. Maar sowieso, zo'n waarschuwing klik je toch gewoon weg?
PVTD @Alxndr6 maart 2023 14:35
Hij bedoelde waarschijnlijk dat je misschien eerst een DDU moest uitvoeren en dan de driver installen, wat voor sommigen meer werk kan zijn (ik vb met 4 schermen, elk herkend als geluidskaart etc...) Maar gewoon installen is vet!
Alxndr @PVTD6 maart 2023 15:20
Ah op die fiets, ik heb geen enkel probleem met m'n drie schermen hier.

Heb in m'n hele leven DDU ook maar een keer gebruikt en dat was gewoon omdat ik er toen net over gelezen had en een schone installatie me wel een keer leuk/goed leek.

Schermen herkend als geluidskaart, da's lijkt me een interessante (en irritante) bug, dan zou ik wat extra cpu belasting wel overwegen te accepteren tot er een fix is.
Oberon.Sedai @PVTD6 maart 2023 18:06
Bood de installatie die keuze niet aan ? alles uninstallen en dan installen of enkel updaten ?
ViPER_DMRT @Alxndr8 maart 2023 01:10
Straks ga je me nog vertellen dat je geen disclaimers leest !

Respect !
SHiNeye @Seroczynski6 maart 2023 14:11
Kun je gewoon zo installeren.
miknic @Seroczynski6 maart 2023 14:40
Alleen als je Geforce experience gebruikt krijg je een melding, als je dit aan hebt staan.
Koen88 @miknic6 maart 2023 16:34
De GeForce Experience heb ik aan staan zodat ik automatisch op de hoogte wordt gesteld van nieuwe drivers - is daar misschien ondertussen al een weg omheen?
miknic @Koen886 maart 2023 16:41
Google meldingen aanzetten ofzo.. en anders zie je het wel hier op Tweakers.
DWattel @Koen886 maart 2023 19:36
Ik gebruik daarvoor NVCleanstall.
download: NVCleanstall 1.15.1
Deze checkt op nieuwe versies en hiermee kan je zelf bepalen (of recomended kiezen) wat je wel en niet installeert.
Als voorlaatste stap heb je nog een aantal keuzes waaronder clean install.
En als laatste stap direct installeren, in folder bekijken of een installatie bestand maken.
Koen88 @DWattel7 maart 2023 08:43
Super! Bedankt voor de tip, die ga ik meteen op het systeem zetten - die GeForce Experience vind ik 3x niks.
ViPER_DMRT @Koen888 maart 2023 01:10
https://tweakers.net/downloads/ :-)
Exitz @Seroczynski6 maart 2023 18:29
Gewoon rollback doen onder aparaat beheer.
TheAncientDovah 6 maart 2023 15:11
Ik ben benieuwd wat de relatie is met deze review van Tweakers: review: Welke gpu leunt het minst op je cpu? Een nieuwe videokaart in je oude pc

Mogelijk veranderen de resultaten dus na een update.
BruT@LysT @TheAncientDovah6 maart 2023 15:36
Geen relatie
Lt.Data @BruT@LysT6 maart 2023 15:49
Ik zie idd dat ze daar driver 528.49 gebruikt hebben

[Reactie gewijzigd door Lt.Data op 23 juli 2024 22:54]

TheSanderZone 6 maart 2023 13:49
Ah, helder :) Ik zie het heel erg duidelijk als ik bijvoorbeeld Fortnite opstart (connecting bij inladen lobby/map): dan zijn alle CPU cores voor een lange tijd 100%. Het artikel zegt na het afsluiten, ik merk het juist bij het opstarten...

[Reactie gewijzigd door TheSanderZone op 23 juli 2024 22:54]

kneusteun @TheSanderZone6 maart 2023 13:58
Zelfde!
Ineens merkte ik bij apex legends opstarten dat mijn CPU (13700k) 91 graden aantikte (piek)
Van alles geprobeerd maar ik snapte niet waar het weg kwam, was al druk met fan curves etc...
Xfade @kneusteun6 maart 2023 16:38
Als die cpu 91 aantikt is het wellicht handig om sowieso naar je koeling te kijken ongeacht van dit driver probleem.
Een kleine 0.1 undervolt helpt je al veel.

[Reactie gewijzigd door Xfade op 23 juli 2024 22:54]

kneusteun @Xfade6 maart 2023 16:56
Hiervoor was het geen enkel probleem, draait veel games prima op 70 graden en lager.
Het viel me de laatste tijd op dat ik ineens spikes had (met name als games starten)

Als ik Cyberpunk op ultra speelde draait ie prima op 70 graden, maar bij apex inladen viel me op dat hij een spike liet zien van 91 graden!?
Xfade @kneusteun6 maart 2023 17:12
Apart dan. Ik heb dezelfde setup (13700k + galahad en deze driver) maar ik heb die piek nog niet gezien. Maar ik speel geen Apex Legends en heb dus die undervolt.
kneusteun @Xfade6 maart 2023 17:26
ik zag hem ook niet, totdat ik vanwege wijzigingen in mijn case fans de temps logde.
ViPER_DMRT @kneusteun8 maart 2023 01:12
Er komt een dag waar je cpu paste van pasta naar gips beton gaat, een process van enkele minuten heb ik me laten vertellen. Net als dat Coolgate geen waardige vervanging is !.
Richardus27 @kneusteun6 maart 2023 16:40
Als je CPU 91 graden aantikt dan zou ik sowieso nog even de koeling nakijken. Bug of niet, zelfs onder 100% belasting vind ik 91 graden toch wel aardig hoog.
kneusteun @Richardus276 maart 2023 16:59
Koeling was nooit geen enkele issue.
Is Lian Li Galahad die prima draait en koelt, alleen bij het inladen van games zit er dus een piek.
Ik gok dat de boost op dat moment inspringt en dan lijkt me een korte piek geen abnormale verschijning.

Was eerst niet bekend van deze bug dus dit zou die pieken kunnen verklaren.
ViPER_DMRT @Richardus278 maart 2023 01:13
AVX512 benchmark draaien :-)
chengbondkwok @TheSanderZone6 maart 2023 15:10
Jup, zelfde met Warzone 2.0. Sinds afgelopen week bij het opstarten van het spel 100% CPU, en dat gaat pas weg als het spel afgesloten wordt. Tijdelijk opgelost door het te cappen op 60FPS, dan was CPU verbruik (i7-12700) nog maar 45%.
skelleniels 6 maart 2023 14:10
Zo, ze hebben alle 3 zo hun problemen vandaag blijkbaar:

nieuws: Intel verhelpt hoog idle verbruik van Arc-gpu's met twee monitoren
nieuws: AMD bevestigt bug in Radeon-gpu-drivers die Windows-installaties kan ...

En toevallig vandaag een review over cpuverbruik door de verschillende GPU's
Sp3ci3s8472
@skelleniels6 maart 2023 15:31
Het lijkt alsof ze allemaal dezelfde dag hebben gekozen :P.

Helaas heeft de driver overhead die Nvidia heeft niks te maken met deze bug. De overhead is al enkele jaren bekend.
Paul @skelleniels6 maart 2023 15:35
Heb het even gecheckt: de review gebruikt deze driverversie niet; ze gebruiken de vorige versie :)
GarBaGe 6 maart 2023 15:33
Hebben ze dit ontdekt na dit artikel: review: Welke gpu leunt het minst op je cpu? Een nieuwe videokaart in je oude pc
?
Hierin kwam naar voren dat een AMD videokaart liever is voor je CPU dan een nVidia :)
LogiForce 6 maart 2023 15:00
Het was me niet opgevallen met de Ryzen 5900X. Is dit een Intel dingetje? Of wellicht alleen iets van de DDR5 gebruikende CPU generatie?
Drizzt76 @LogiForce6 maart 2023 15:17
Dit gaat over Nvidia, heeft dus niets met AMD of Intel te maken....
Furrr @Drizzt766 maart 2023 15:32
Heb je het artikel wel gelezen?
LogiForce @Drizzt766 maart 2023 17:14
Gezien het CPU gebruik betreft kan het ook komen door een probleem gerelateerd aan de chipsets.
Als ik alleen een voeding en een videokaart nodig had om te gamen, dan was ik een stuk voordeliger uit geweest. :+

Maar software matig gaat er iets met de GPU communicatie niet goed, welke verwerkt word op de CPU en gaat via de chipset. Aangezien dit per platform van Intel of AMD verschilt, ook mede vanwege chipset drivers bijvoorbeeld, was de vraag dus gegrond of het alleen een bepaalde groep treft of iedereen.
Cid Highwind 6 maart 2023 14:07
Gelukkig heeft AMD de fix al uitgebracht: product: AMD Ryzen 9 7950X3D :Y)
Skyline GT-R @Cid Highwind6 maart 2023 14:11
Hoe precies lost een nieuwe CPU een GPU driver-bug op?
gimbal @Skyline GT-R6 maart 2023 15:35
Het lijkt een CPU en GPU te zijn? Geen idee verder wat het met het onderwerp te maken heeft.
NeverSettle 6 maart 2023 13:45
Ik wilde gisteren nog de nieuwe driver downloaden :P Ben benieuwd wanneer ze met een fix komen, tot die tijd blijf ik versie 528.49 gebruiken.
CarJunkyXL @NeverSettle6 maart 2023 13:48
En ik heb hem gisteren geinstalleerd, haha!
dasiro 6 maart 2023 13:50
deze is WHQL-certified en had ik vanmorgen net geïnstalleerd :/

gelukkig heb ik (nog) geen last van deze bug, dus laat hem er voorlopig gewoon op staan

In device manager wordt de versie trouwens aangeduidt als 31.0.15.3118 met als datum 24/02/2023

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