Nvidia erkent bug in GeForce-driver 531.18 die resulteert in hoger cpu-verbruik

Nvidia erkent een bug in zijn recentste GeForce-gpu-drivers, die resulteert in hoger cpu-verbruik. Het bedrijf heeft de bug toegevoegd aan zijn lijst met bekende problemen. Het is niet bekend wanneer Nvidia met een oplossing komt.

De bug zit in Nvidia Game Ready-driverversie 531.18, die vorige week uitkwam en onder meer RTX Video Super Resolution introduceerde. De driver kan na de update meer dan tien procent van de cpu verbruiken na het inloggen of het afsluiten van games, merkte The Verge-journalist Tom Warren op.

Nvidia erkent het probleem op zijn forum, waar de bug is toegevoegd aan de lijst met bekende problemen. De gpu-maker zegt dat het probleem kan zorgen voor 'hoger cpu-verbruik door de Nvidia-container na het afsluiten van games'. Een gebruiker meldt op het Nvidia-forum bijvoorbeeld dat de driver vijftien procent van zijn cpu gebruikte. Het bedrijf geeft geen indicatie voor wanneer het met een hotfix komt. Het probleem kan in de tussentijd worden opgelost door een oude driver te installeren.