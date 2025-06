NVCleanstall is een programma waarmee een aangepaste installatie van Nvidia-videokaartdrivers kan worden gemaakt. Zo kunnen componenten worden verwijderd die je niet nodig hebt of niet wilt hebben, maar die niet in het standaard installatiebestand uitgeschakeld kunnen worden. Het programma kan werken met een driver die reeds geïnstalleerd is, een installatiebestand dat al gedownload is, of het kan een driver naar keuze ophalen van de Nvidia-website. Daarna wordt de driver uitgepakt en worden de gewenste aanpassingen doorgevoerd. Het resultaat is een ongecomprimeerde map met bestanden die welliswaar groter is, maar veel minder installeert. De changelog sinds versie 1.13 ziet er als volgt uit:

Changes in version 1.15.1 Title screen now shows whether the installed driver is a Studio Driver

Fixed crash during background driver update check

Added tweaks option to disable Multiplane Overlay (MPO)

Added tweaks option to remove NVENC concurrent session encoding limit

Improved error reporting for "Build Package" option

Build Package compression is now limited to 20 threads, to avoid out of memory errors

Build Package now displays its output while running Changes in version 1.14.0 Fixed driver update check not working

When a driver update is detected, try to not disturb gaming and delay showing the notification popup

If rebuilding the digital signature fails due to disabled KeyIso service, show a proper error message

Added an option to skip the "unsigned driver" warning, when EAC-compatible signature mode selected