NVCleanstall is een programma waarmee een aangepaste installatie van Nvidia-videokaartdrivers kan worden gemaakt. Zo kunnen componenten worden verwijderd die je niet nodig hebt of niet wilt hebben, maar die niet in het standaard installatiebestand uitgeschakeld kunnen worden. Het programma kan werken met een driver die reeds geïnstalleerd is, een installatiebestand dat al gedownload is, of het kan een driver naar keuze ophalen van de Nvidia-website. Daarna wordt de driver uitgepakt en worden de gewenste aanpassingen doorgevoerd. Het resultaat is een ongecomprimeerde map met bestanden die weliswaar groter is, maar veel minder installeert. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 1.17.0: Fixed driver signature rebuild not working on Windows 11 24H2

Added "What's new" link to startup page, which links to driver update changelog

Fixed "automatically click driver unsigned warning" sometimes not working

Improved messaging on "Finished" page

Driver version dropdown now shows Windows "10/11" instead of "10"

Added a note to the "build package" output that "-y" allows unattended install

Improved GUI layout on systems with very low screen resolution

Removed "experimental" flag from NVENC Video Encoding Session Limit Patch

Fixed rare error during installer unpacking