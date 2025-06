Versie 0.4.17 van OpenRCT2 is uitgekomen, de opensourceversie van RollerCoaster Tycoon 2. Het project probeert zo veel mogelijk op het origineel te lijken, maar is in een moderne taal geschreven, wat uitbreidingen en verbeteringen mogelijk maakt. Het is hiermee vergelijkbaar met bijvoorbeeld OpenTTD en OpenRA. Om het te kunnen spelen, is het overigens wel noodzakelijk om het originele spel te hebben, want het heeft onder meer geluidsbestanden en de afbeeldingen nodig. De changelog voor deze uitgave, die de naam 'I wonder where that fish has gone' heeft meegekregen, is hieronder te vinden:

New: [#23166] Add Galician translation.

[#23227] Add Classic Wooden Twister roller coaster, for better compatibility with RCT1. Improved: [#23051] Add large sloped turns and new inversions to the Twister, Vertical Drop, Hyper and Flying Roller Coasters.

[#23123] Improve sorting of roller coasters in build new ride menu.

[#23211] Add boosters to classic wooden roller coaster (cheats only).

[#23229] Add debug option for making the sprite sorting algorithm stable.

[#23233] Add diagonal booster to LSM Launched Coaster.

[#23277] Add small, medium and large turns, diagonal track and S-bends to the Boat Hire. Fixed: [#20070, #22972] Missing and mismatched flat and sloped footpaths on several scenarios.

[#22726] ‘Force park rating’ cheat is not saved with the park.

[#23064] Stand-Up Roller Coaster unbanked to banked track pieces are misaligned.

[#23066] Stand-Up Roller Coaster has many supports that don't join up to the track.

[#23206] Multiplayer desyncs when FPS is uncapped.

[#23238] Updating a guest’s favourite ride works differently from vanilla RCT2.

[objects#355] Fix colour preset settings of the Stand-Up Roller Coaster trains.

[objects#355] Fix colour preset settings of many vehicles from Wacky Worlds and Time Twister.