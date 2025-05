Versie 14.1 van OpenTTD is uitgekomen. In deze opensourcekloon van het Microprose-spel Transport Tycoon Deluxe is het de bedoeling om een transportimperium op te bouwen over de weg, het spoor en het water, en door de lucht. OpenTTD kan meer dan alleen het originele spel nabootsen. Zo kunnen er tot wel 64 keer zo grote maps als in het origineel worden gebruikt, is de AI zijn naam waardig en is er ondersteuning voor multiplayer en IPv6. Downloads zijn beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en het spel is tegenwoordig ook op Steam en GOG verkrijgbaar. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden:

Added: Check that towns can build roads before generating map (#12503) Fixed: Fix #12228: Ships could get lost due to pathfinder not considering reversing in some cases (#12474)

Fix #12433: Width of unit number display was too narrow (#12534)

Fix #12502: Desync related to vehicle replacement (#12512)

Fix #12506: Desync after new oil rig is constructed (#12511)

Fix #12584: Crash on some tar files during tar scan (#12586)

[SDL2] Keypad numbers did not function (#12596)

Houses and industry tiles could accept incorrect cargo (#12547)

Map generation stage strings were incorrect (#12549)

[Script] Allow only 255 league tables, as 255 itself is the invalid id sentinel (#12545)

Mark vehicle status bars dirty when a vehicle leaves unbunching depot (#12516)

Do not show train waiting for unbunching as waiting for free path (#12515)

Smooth outliers in unbunching round trip calculations (#12513)