OpenTTD 12.0

Versie 12 van OpenTTD is uitgekomen. In deze opensourcekloon van het Microprose-spel Transport Tycoon Deluxe is het de bedoeling om een transportimperium op te bouwen over de weg, het spoor en het water, en door de lucht. OpenTTD kan meer dan alleen het originele spel nabootsen. Zo kunnen er tot wel 64 keer zo grote maps als in het origineel worden gebruikt, is de AI zijn naam waardig en is er ondersteuning voor multiplayer en IPv6. Downloads zijn beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en het spel is tegenwoordig ook op Steam verkrijgbaar. Versie 12 heeft een nieuwe en eenvoudigere manier om multiplayerspellen te spelen. De complete changelog voor versie 12 is hier te vinden; dit is de aankondiging voor deze uitgave:

The time is finally here: 12.0 is officially released! 12.0 is our multiplayer update, where we made playing together as easy as possible. No more port-forwarding or other stuff: start a server and ask your friend(s) to join. We take care of the rest. For more details, please read our blog: New Multiplayer Experience.

Besides this major update, 12.0 also comes with some other nice features:

Display icon/text whether vehicle is lost.

Moving camera on title screen background.

Hide block signals in GUI by default (you can toggle this in the settings).

Raise the maximum NewGRF limit to 255.

To name just a few. And as always, we made sure to include tons (over 85!) of bug fixes in this release. A special thanks goes out to our translators: they translated the game in full for 29 (!) languages.