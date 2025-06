OpenTTD 13.0-beta1

Versie 13 van OpenTTD is in ontwikkeling en de eerste bètarelease is uitgekomen. In deze opensourcekloon van het Microprose-spel Transport Tycoon Deluxe is het de bedoeling om een transportimperium op te bouwen over de weg, het spoor, het water en door de lucht. OpenTTD kan meer dan alleen het originele spel nabootsen. Zo kunnen er tot wel 64 keer grotere maps dan in het origineel worden gebruikt, is de ai zijn naam waardig en is er ondersteuning voor multiplayer en ipv6. Downloads zijn beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en het spel is tegenwoordig ook op Steam verkrijgbaar. De release notes voor deze uitgave zijn hieronder te vinden:

Are you spooked? We are too with this spooky release date, even if nothing in OpenTTD itself is spooky. Luckily, I can offer you the first testing release of the 13.X release series. We collected whatever we could find on the cutting room floor to get you a Halloween release. Some of the higlights of this release include:

Build NewGRF objects over an era with click-and-drag.

Wider rivers on map generation.

Improved handling of HiDPI and mixed-DPI screens.

Some more GUI improvements like a cleaned up finance window.

Many bug-fixes (over 50 of them), tweaks, changes, and other additions.

As ever, see the changelog for further details.