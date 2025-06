Scooter Software heeft versie 4.4.4 van Beyond Compare uitgebracht. Met dit zeer uitgebreide programma, dat beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kunnen bestanden met elkaar worden vergeleken. Daarnaast is het mogelijk om complete mappen, ftp-locaties en archieven te vergelijken. Beyond Compare is beschikbaar in een standaard- en een pro-uitvoering, voor prijzen die beginnen bij 30 dollar. De onderlinge verschillen kunnen op deze pagina worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Notable Changes macOS: Fixed scrolling and redrawing issues in macOS 13.0 Ventura. Folder Compare macOS/Linux: Fixed alignment overrides not correctly handling DOS replacement masks that contain numbers. Text Views Fixed intermittent incorrect results with lines longer than the maximum line length. Crashes Windows: Fixed crashes in the folder browse dialog on 64-bit Windows.