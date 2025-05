Versie 13.4 van OpenTTD is uitgekomen. In deze opensourcekloon van het Microprose-spel Transport Tycoon Deluxe is het de bedoeling om een transportimperium op te bouwen over de weg, het spoor en het water, en door de lucht. OpenTTD kan meer dan alleen het originele spel nabootsen. Zo kunnen er tot wel 64 keer zo grote maps als in het origineel worden gebruikt, is de AI zijn naam waardig en is er ondersteuning voor multiplayer en IPv6. Downloads zijn beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en het spel is tegenwoordig ook op Steam verkrijgbaar. Versie 13 heeft een nieuwe en eenvoudigere manier om multiplayerspellen te spelen. In deze vierde update daarvoor zijn de volgende problemen verholpen:

Changes in OpenTTD 13.4: Fix: Setting tree lines drawn incorrectly for RTL languages (#11070)

Fix #11043: Don't choose toolbar dropdown option if focus is lost (#11044)

Fix #10917: Pay loan interest before generating statistics (#11040)

Fix #11016: Use after free in network invalid packet error path (#11022)

Fix #10987: Double-close of dropdown stopped land-info tool working as default (#11000)