Versie 0.4.11 van OpenRCT2 is uitgekomen, de opensourceversie van RollerCoaster Tycoon 2. Het project probeert zo veel mogelijk op het origineel te lijken, maar is in een moderne taal geschreven, wat uitbreidingen en verbeteringen mogelijk maakt. Het is hiermee vergelijkbaar met bijvoorbeeld OpenTTD en OpenRA. Om het te kunnen spelen, is het overigens wel noodzakelijk om het originele spel te hebben, want het heeft onder meer geluidsbestanden en de afbeeldingen nodig. In deze uitgave wordt onder meer een nieuw bestandsformaat geïntroduceerd waarmee het spel wordt opgeslagen. Dit verruimt diverse limieten, zoals de grootte van de speelvelden en het aantal karretjes in de ritten. De complete changelog voor deze uitgave, die de naam 'A nice, woody sound' heeft meegekregen, is hieronder te vinden:

New: [#11512] Coloured usernames by group on multiplayer servers.

[#21734] Park admittance price can now be set via text input.

[#21957] [Plugin] Expose whether the game is paused to the plugin API. Improved: [#21728] “Fix all rides” cheat now also works if a mechanic is already fixing the ride.

[#21769] Expose “animation is backwards” wall property in Tile Inspector.

[#21855] Add a separator between “Load Game” and “Save Game”, to avoid accidental overwriting. Changed: [#21715] [Plugin] Remove access to the internal owner property. Note: ownership is still accessible.

property. Note: is still accessible. [#21855] Cheats menu dropdown no longer requires dragging.

[#21866] Hide the FPS Counter when the top toolbar/widgets have been toggled off.

[#21950] Construction and removal buttons can now be held down for repeated placement. Fixed: [#866] Boat Hire boats get stuck entering track (original bug).

[#10701] No reason specified when placing door over unsuitable track.

[#18723 #21870] Attempting to demolish a flat ride in pause mode allows you to place multiple copies.

[#19559] Custom rides with long descriptions extend into lower widgets.

[#21696] Fullscreen window option not correctly applied on macOS.

[#21749] Crash when loading park bigger than current limits.

[#21787] Map generator heightmap should respect increased height limits.

[#21829] When creating a new scenario, the default name contains formatting codes.

[#21937] Build errors with the ORIGINAL_RATINGS flag.

[objects#324] Cannot build Colosseum inside a turn or helix.

[objects#325] Sloped castle walls are vertically offset by one pixel (original bug).